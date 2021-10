1-2: Girona ve el tercer triunfo consecutivo del Almería

martes 05 de octubre de 2021 , 07:33h

El Almería realiza un partido muy trabajado hasta lograr su tercer triunfo consecutivo y la primera plaza. Sadiq y Robertone, los goleadores









La UD Almería se aupó hasta la zona más alta de la clasificación de LaLiga SmartBank después de conseguir una nueva victoria, la tercera consecutiva, en la competición, siendo este un triunfo muy trabajado y de mérito por lo implicados que los indálicos estuvieron en todo momento ante un Girona que pelearía bastante. Sadiq Umar, ya en la segunda mitad, adelantó a los rojiblancos y Robertone puso su nombre al 1-2 definitivo, que hace que nuestros representantes marquen el ritmo de la Segunda División.



Rubi no modificó nada en el once inicial con respecto a aquellos futbolistas que arrancaron los dos anteriores compromisos —en Alcorcón y frente al Tenerife—, por lo que las únicas novedades estaban fuera del terreno de juego. Estas eran que tanto Carriço como Juan Villar estaban en la convocatoria por primera vez tras haber superado sus respectivas dolencias.



Todo el primer acto se desarrollaría con un gran ritmo, dejando a ambos conjuntos buscando la portería contraria. Por lo que respecta a la UD Almería, los rojiblancos basaban su juego en un toque rápido que le permitía llegar al área contraria. Las alternativas serían constantes, siendo las oportunidades más claras de los indálicos. En concreto, Largie Ramazani erró en un intento de vaselina posterior a un contragolpe, mientras que, al filo del descanso, Portillo golpeó abajo un envío de Sadiq, pero Juan Carlos estuvo muy atento para desviar.



Los almerienses supieron prolongar el hecho de haber llegado de una manera más solvente al tramo final del primero de los actos y, ya en el segundo, lo hizo logrando el 0-1. Una jornada más, Sadiq Umar fue fiel a su cita con el gol con un disparo sensacional y con rosca al palo largo poniendo así la guinda perfecta a una acción iniciada por Portillo y en la que Robertone le dejó el cuero al nigeriano. Era el minuto 51.



Nuestros representantes tuvieron alguna opción posterior al hecho de adelantarse en el electrónico. Sin embargo, cuando mejor estaban los pupilos de Rubi, Bernardo —que minutos antes se salvó de ser expulsado— mandó a la red una jugada del cuadro catalán a balón parado.



Lejos de hacer que el empate le afectara, el Almería volvió a mirar hacia arriba y no tardó demasiado en volver a ponerse por delante. En concreto, fueron seis, tan solo, los minutos que los rojiblancos —de verde en Montilivi— necesitaron para realizar una jugada combinativa perfecta que Robertone tradujo en el 1-2.



El tramo final se desarrollaría con mucho oficio visitante, que permitió que en ningún momento peligrara la consecución del triunfo de los rojiblancos, confirmándose, de este modo, la llegada de la UDA a la primera posición de la tabla clasificatoria de LaLiga SmartBank.