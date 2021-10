1-4: El Almería exhibe el liderato en Anduva

lunes 25 de octubre de 2021 , 07:25h

Espectacular partido de los almerienses para seguir en la posición más alta de la clasificación. Dyego Sousa es titular y hace un hat-trick







Si hay una palabra que puede resumir el partido realizado por la UD Almería en Anduva esa es espectacular. Y es que los almerienses realizaron una exhibición frente al Mirandés hasta acabar imponiéndose con el marcador de 1-4 para continuar en la primera posición de LaLiga SmartBank. Ya al descanso el resultado era de 0-3, en un festival de goles y ataque de nuestros representantes. Durante el segundo acto Dyego Sousa hacía el cuarto —tercero en su cuenta particular— y la recta final iría conduciendo a la inevitable victoria indálica.



Rubi apostó por un total de siete novedades en el once inicial con respecto a aquellos futbolistas que actuaron de inicio ante el filial de la Real Sociedad. Así pues, la formación la componían Fernando; Pozo, Chumi, Iván Martos, Centelles, Samú, César de la Hoz, Arnau, Portillo, Appiah y Dyego Sousa.



Con esos argumentos, la exhibición comenzó pronto. De hecho, el duelo tuvo desde el inicio un claro color rojiblanco y a la media hora ya lucía en el luminoso un 0-3 después de que Sousa convirtiera en dos ocasiones, en el minuto 3 y el 22, y que Arnau Puigmal mandara a la red, en el 26, una asistencia del propio atacante luso.



El partido se fue prácticamente sentenciado al tiempo de descanso, pero terminó de certificarse que los tres puntos viajarían hasta Almería poco después de la reanudación. En este sentido, Dyego Sousa ponía el broche de oro a su sensacional actuación haciendo un hat-trick, que en el juego suponía el 0-4. Corría el minuto 52.



Los minutos fueron pasando y no peligraba el hecho de que los rojiblancos, de verde en Anduva, se impusieran con un marcador contundente. En esas, el Mirandés recortó distancias, en el 71, desde los once metros. En cualquier caso, la victoria de la UD Almería ya estaba más que decidida y así acabaría por producirse con la llegada del pitido final. En este período Rubi fue introduciendo cambios que mantuvieron el buen nivel, teniendo incluso nuestros representantes más oportunidades para aumentar la diferencia en el resultado.