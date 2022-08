Capital 10 caballos y 4 carruajes en el tradicional paseo de Feria domingo 21 de agosto de 2022 , 22:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almerienses y turistas se están acercando al mundo ecuestre gracias al Paseo de Caballos y Carruajes Tradicionales, que desde el año 2018 se celebra en el Paseo de Almería. Con gran expectación y numeroso público a ambos lados de la avenida, la alcaldesa en funciones, María Vázquez, ha inaugurado este paseíllo y ha manifestado que “participan diez caballos y cuatro carruajes, todos muy bien cuidados. Queremos dar las gracias al Club Deportivo de Enganches, Amazonas y Jinetes de Almería por su aportación que llena de belleza esta arteria principal de la Feria del Mediodía”. María Vázquez ha explicado que “el caballo es un animal bellísimo y los miembros del Club de Enganches, Amazonas y Jinetes de Almería le dedican mucho tiempo, los cuidan y este evento viene a engrandecer nuestra Feria. Estamos contentos de que la muestra del paseo de caballos se haya asentado como tradición en las fiestas patronales y en la ubicación del Paseo de Almería”. A su lado, Francisco Hueso, tesorero del club, ha valorado “el apoyo del Ayuntamiento”, y ha explicado que el público debe fijarse “en el caso de los carruajes, la vestimenta que es fundamental, el caballo con sus briones y enganches bien puestos, y con gran limpieza del caballo. El que conduce es el propietario y el que le acompaña es el lacayo”. De esta manera, almerienses y turistas han podido comprobar la belleza del material de construcción del carruaje, su antigüedad, estado de conservación, limpieza y presentación de los animales y coche, concordancia de guarniciones empleadas con la vestimenta del cochero y lacayos y vestimenta de los ocupantes. La alcaldesa en funciones ha conversado con jinetes y amazonas, antes de inaugurar un Paseo de Caballos y Carruajes, que se podrá disfrutar de nuevo el sábado, 27 de agosto, desde las 12 horas, en el Paseo de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

