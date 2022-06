Sucesos 10 detenidos y 4 investigados en 6 localidades de Almería por tráfico de drogas jueves 23 de junio de 2022 , 09:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia 7 registros en las localidades almerienses de Las Negras, Balerma, Balanegra, Berja, Pampanico y Puente del Río Personal del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería inicia la operación en marzo de 2021, en el marco de sus actividades de investigación sobre redes criminales que operan en la provincia con amplias infraestructuras para la introducción de droga desde el continente africano, el almacenamiento a nivel nacional y la posterior distribución a la Unión Europea. La denominada Operación Preticor, se desarrolla en dos fases de actuación convenientemente coordinadas, en la primera el objetivo es determinar la estructura y mecanismos de la organización para la introducción de la droga por la costa de Almería. Para este fin, emplean embarcaciones recreativas sin indicios externos que las pudieran identificar, pero especialmente adaptadas para estas actividades. Entre los mecanismos utilizados para realizar las rutas, disponen de importantes cantidades de gasolina que transportaban hasta los puertos deportivos, con el riesgo que supone para la navegación, así como para las personas ajenas a la organización que pudieran encontrarse en las inmediaciones. En la segunda fase, una vez anulada la infraestructura de introducción de importantes cantidades de droga, se destinan todos los esfuerzos hacía el entramado logístico dedicado a la distribución de la sustancia estupefaciente a nivel internacional para la plena desarticulación de la organización. Introducción de la droga por la costa de la provincia de Almería. El modus operandi de la organización consiste en trasvasar la droga desde una embarcación procedente de marruecos a una embarcación de recreo que la traslada hasta las costas de Almería. A su llegada, existe un operativo dispuesto para cargar la droga y transportarla rápidamente hasta las viviendas o garajes donde la ocultan hasta su posterior distribución por Europa. El hachís se oculta en el interior de garrafas comúnmente empleadas para el transporte de combustible de este tipo de embarcaciones de recreo. De esta forma, la gasolina era utilizada para posibilitar el desplazamiento de las embarcaciones y posteriormente este tipo de “garrafas”, de entre 30 y 50 litros, se utilizan para introducir la droga como medio de ocultación y apariencia legal, escondida también en dobles fondos de la propia embarcación. El EDOA de La Guardia Civil identifica en la barriada de Las Negras un entramado de pisos y plazas de garaje que conformaban la estructura logística de dichas operativas de tráfico de droga, ya sea con la función de ser utilizados como “guarderías”, viviendas para el almacenaje encubierto, o para la ocultación de los vehículos dedicados al posterior transporte de la sustancia estupefaciente a puntos lejanos. Casi la totalidad de los vehículos son extranjeros con las placas de matrícula falsificadas para dar mayor protección al transporte. Distribución del hachís a nivel internacional mediante camiones con dobles fondos. Durante la segunda fase, la Guardia Civil detecta que la organización criminal investigada cuenta con una compleja red de camiones empleados para el transporte de la sustancia estupefaciente a terceros países de la Unión Europea. La organización contacta con personas que a cambio de una serie de beneficios económicos mensuales, adquieren un camión, lo dan de alta en una cooperativa de transportes y finalmente ceden su uso a la red. A su vez participan en operativas de transporte legal para encubrir su actividad, lo que supone entrar en competencia con transportistas y empresas que trabajan según las normas y precios de transportes establecidos Una vez que la organización disponía de los camiones, cabeza tractora y remolque, sustituía los remolques por otros que disponían de complejos sistemas de dobles fondos, pero manteniendo las placas de matrícula del primero. De esta forma, la organización contaba con una estructura logística de camiones con dobles fondos, que figuraban a nombre de terceras personas sin aparente vinculación a la organización, y que gracias a la cooperativa operaban en el transporte legal de mercancías. Droga a cambio de servicios prestados para la organización Parte de las contraprestaciones que la organización daba a los diferentes colaboradores necesarios se realizaban en hachís, que posteriormente distribuían a menor escala a nivel de la provincia de Almería y limítrofes para la obtención de los beneficios económicos suculentos y rápidos con participaciones puntuales que permitía llevar un alto ritmo de vida. En ese sentido se ha intervenido una cantidad importante de droga, obtenida como forma de pago, que uno de los colaboradores se disponía a vender a una organización externa asentada en la provincia de Granada. Conocido el modus operandi de la organización y sus componentes, así como el papel que desempeñaba cada uno en la misma, los investigadores solicitan a la Autoridad Judicial la práctica de 7 entradas y registros en las localidades de Las Negras, Balerma, Balanegra, Berja, Pampanico y Puente del Río. Finalmente la Operación Preticor se salda con la detención de 10 personas y la investigación de otras 4, se desmantela un cultivo indoor de marihuana y se intervienen un total de 900 kilogramos de hachís, dos embarcaciones, numerosos vehículos entre turismos y camiones con dobles fondos, armas y dinero en efectivo entre otros efectos. A los miembros de la presente organización criminal se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública (tráfico de drogas), usurpación de identidad, falsificación de documento público y quebrantamiento de condena. La operación ha sido desarrollada por especialistas del Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA), de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería, y ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Berja (Almería). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

