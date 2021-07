Capital Ayuntamiento entrega 10.000 tickets de aparcamiento gratis en el centro para clientes de hostelería y comercio lunes 19 de julio de 2021 , 22:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



El Ayuntamiento de Almería y la empresa 'Empark' han entregado 10.000 tickets de aparcamiento gratuito a clientes de los hosteleros de Ashal y los comerciantes de Almería Centro que permiten estacionar durante una hora.



"No queremos que el aparcamiento sea un impedimento para visitar, comprar o comer en el centro de la ciudad", ha dicho en la rueda de prensa el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez.



Los tickets valorados en unos 20.000 euros serán para estacionar en el aparcamiento de esta concesionaria municipal ubicado en la céntrica calle Real y se podrán usar entre clientes y trabajadores de Ashal y Almería Centro hasta el 31 de diciembre.



Por su parte, José María Fayos Cabos, gerente en Andalucía de la concesionaria, ha expresado que "el fomento del comercio del local es importante para nosotros".



"Cuando el Ayuntamiento nos llamó y pidió el apoyo nos pareció una idea magnífica. Entre todos tenemos que contribuir para ayudar al comercio y la hostelería", ha señalado.



Pedro Sánchez-Fortún, presidente de Ashal, y Trini Villegas, presidenta de Almería Centro, han sido los encargados de recoger los 10.000 tickets.



El primero ha manifestado el agradecimiento" al Ayuntamiento "por su apoyo a la hostelería desde el inicio de la pandemia, y también a la empresa de estacionamiento que realiza un esfuerzo grande".



"Este tipo de acciones favorece que pueda venir más gente al centro, que es precioso y en esta época está muy bonito", ha señañado.



Por su parte, Trini Villegas ha indicado que en "una situación complicada, sabemos que el aparcamiento en los centros comerciales es gratuito y estas propuestas animan a los almerienses a acudir al centro, poder aparcar sus coches sin coste adicional y disfrutar de la experiencia en nuestro centro comercial abierto, el centro de Almería". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

