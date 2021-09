Capital 11 empresas presentan ofertas para la mejora de las calles Arcipreste de Hita y Blas Infante jueves 02 de septiembre de 2021 , 15:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con una inversión de casi 1,5 millones de euros destinada a la renovación de infraestructuras y su urbanización, el inicio de las obras se prevé pasadas las navidades, consensuada la fecha con vecinos y comerciantes



Un total de once empresas han presentado oferta al procedimiento de licitación abierto por el Ayuntamiento de Almería para la ejecución de las obras de adecuación y mejora de las calles Arcipreste de Hita, Avda. Blas Infante y entorno de la calle Santiago, en el barrio de Nueva Andalucía. Con una inversión de casi 1,5 millones de euros, esta actuación vendrá a completar los trabajos ya ejecutados en la calle Santiago. Las obras de ejecución de este proyecto, tanto a nivel de infraestructuras como de urbanización, pretenden seguir mejorando una zona con un notable número de edificios residenciales y una importante actividad comercial.



La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha destacado la “amplia concurrencia” de empresas al procedimiento de licitación de una obra que, por su carácter integral, vendrá a mejorar las condiciones de una zona con un importante flujo circulatorio, al ser un vial estructurante en la conexión entre Carretera de Ronda y la Avenida del Mediterráneo, y también desde el punto de vista peatonal”.



En esta línea, ha explicado que el proyecto de actuación ha sido “consensuado y es el resultado de numerosas reuniones que se han celebrado con vecinos y comerciantes. Consecuencia de esas reuniones, convenimos en iniciar las obras a la vuelta de próximas navidades”.



Las ejecución de este proyecto contempla la mejora del acerado, de la calzada y del mobiliario urbano con el objetivo de facilitar la movilidad de los ciudadanos y favorecer el interés residencial y comercial que hoy tiene esta zona. De esta forma, junto a la renovación de las redes de infraestructura existentes (abastecimiento, saneamiento, pluviales, alumbrado público...) el objetivo principal de esta actuación pasa por mejorar la zona a nivel de urbanización (pavimentaciones), unificando las secciones tipo de las calles, dotándolas de unos aparcamientos y calzadas uniformes y con unas dimensiones adecuadas, así como un acerado que cumpla con las normativa vigente de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.



Las obras vendrán a completarse con jardinería, riego y señalización viaria, así como la instalación de nuevos servicios.





Mesa de contratación

Mañana viernes se ha convocado la Mesa de Contratación para la apertura del sobre 1 'documentación Administrativa', comenzando así el inicio del estudio de las proposiciones presentadas para participar en la licitación de esta contratación y la calificación de la documentación contenida en el mismo. La relación de empresas licitadoras en este procedimiento es la siguiente:







1. Construcciones Tejera



2. Excavaciones Los Mellizos, S.L.



3. Albaida Infraestructuras



4. Incoal



5. Construcciones Nila, S.A.



6. Vialterrra Infraestructuras, S.A.



7. Facto Almeriense de Construcciones y Obras Públicas



8. Licuas S.A.



9. UTE Jarquil Copsa



10. Lirola Ingeniería y Obras, S.L.



11. Construcciones Glesa, S.A.

