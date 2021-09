Capital El alcalde destaca la “encomiable” labor de la Asociación Amigos de Alzheimer jueves 02 de septiembre de 2021 , 15:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernández-Pacheco ha conocido el proyecto de fisioterapia que la asociación desarrolla gracias al convenio firmado recientemente con el Ayuntamiento de Almería y del que se benefician 48 personas



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado “la encomiable labor” que realiza la Asociación Amigos de Alzheimer en el Complejo José Bueno donde, gracias a un convenio firmado recientemente con el Ayuntamiento de Almería, se desarrolla un proyecto de fisioterapia con personas con diferentes grados de degeneración cognitiva. Proyecto dirigido a mejorar su calidad de vida con el apoyo de fisioterapia y gerontogimnasia, explica la presidenta de la asociación, Esther Fernández.



Acompañado por la concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, el regidor ha tenido la oportunidad de visitar la Unidad de Estancia Diurna y de participar en los talleres dirigidos por psicoterapeutas. En total son 48 las plazas (privadas y concertadas con la Junta de Andalucía) ocupadas actualmente en el complejo de la Carretera del Mamí y que ofrecen distintas terapias personalizadas a pacientes con Alzheimer y otras demencias.



Esther Fernández ha agradecido la visita y se ha mostrado “muy satisfecha” por poder continuar con el proyecto de fisioterapia, con apoyo de un gerocultor, gracias al convenio firmado con el Ayuntamiento y que, gracias a un desahogo de 5.000 euros, mejorar su calidad de vida y ralentiza la degeneración cognitiva de los usuarios.



Con más de medio centenar de plazas, el centro de estancia diurna de la Asociación de Amigos de Alzheimer ofrece un servicio integral a los usuarios que, divididos en salas en función del grado de demencia, cuentan con apoyo terapéutico, talleres de prevención y, ya de forma más individualizada, reciben terapia en una sala multisensorial.





Profesionales y voluntarios

Logopedas, psicólogos y auxiliares completan el colectivo de profesionales que, junto a la labor de los voluntarios, atienden a personas con Alzheimer y también a sus familias. A día de hoy son cerca de 900 los almerienses con un diagnóstico de Alzheimer, recuerda Esther Fernández, que el próximo 21, Día Mundial del Alzheimer, volverá a salir a la calle con mesas informativas para “concienciar a los ciudadanos de Almería de la existencia de estas patologías que cambian la vida no sólo de quienes las padecen, sino de todo su entorno”.



La Asociación de Amigos de Alzheimer de Almería, fundada en 1992, es una de las más antiguas de la ciudad en lo que a atención a personas vulnerables se refiere. Es además miembro del tercer sector (asociaciones de ayudan y apoyan a quienes más lo necesitan tejiendo una red de solidaridad en la ciudad) y durante la pandemia ha podido mantener el contacto con sus usuarios y ofrecer una atención, a veces a través de videoconferencia, con las familias "gracias al apoyo recibido por parte del Ayuntamiento".

