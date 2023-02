Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital 11 millones en 4 años para el II Plan Municipal de la Infancia y la Adolescencia miércoles 08 de febrero de 2023 , 17:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En sus diferentes líneas estratégicas y objetivos, el nuevo Plan incluye más de 70 actuaciones, acciones y programas dirigidas a asegurar y mejorar las condiciones de los menores y jóvenes de la ciudad La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha presentado hoy el II Plan Municipal de la Infancia y la Adolescencia para el periodo 2022-2025, aprobado en Junta de Gobierno Local en junio del año pasado. Un documento que recoge más de 70 acciones, actuaciones y objetivos específicos, con intervención directa de diferenes áreas, con un presupuesto estimado de 11,1 millones de euros. “Un plan que viene a subrayar el compromiso municipal con la protección y promoción de la infancia y la adolescencia, con el fin de garantizar sus derechos y su participación en la sociedad”, ha resumido Laynez, significando que este plan “viene a actualizar y profundizar las líneas de trabajo que nos hemos venido marcando desde el Equipo de Gobierno para asegurar y mejorar las condiciones de vida de los menores y jóvenes almerienses, respetando y haciendo valer sus derechos conforme a los principios establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas: “Derecho a ser escuchado, Derecho a servicios esenciales, Derecho a vivir en entornos seguros y limpios, Derecho a ser niño/a, Derecho a ser valorado/a, Derecho a ser respetado/a y Derecho a ser tratado/a justamente”. Fruto de un proceso “coordinado, participativo y sistematizado”, este II plan Municipal de Infancia y Adolescencia 2022-2025 ha sido elaborado a través de una metodología “activa y participativa”, un proceso en el que han intervenido las distintas Delegaciones de Áreas Municipales, representadas por profesionales, los menores del Consejo Municipal de participación de la infancia y la adolescencia y otras entidades que tienen como objetivo de acción el bienestar de la infancia y la adolescencia. La elaboración del II Plan surge a partir del diagnóstico realizado sobre la infancia y adolescencia en el municipio de Almería y se realiza en el marco de la mesa de trabajo de la infancia, formada por técnicos municipales en continua interrelación con el Consejo Municipal de Participación de la Infancia y la Adolescencia. Laynez ha insistido en que la finalidad de este Plan es el de proporcionar “mejores condiciones de vida para los menores y adolescentes de Almería, dando a conocer y haciendo valer sus derechos, a través de la coordinación y gestión municipal”, teniendo como objetivos fundamentales “Impulsar mecanismos para garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia poniendo en valor actuaciones que se diseñan para mejorar su calidad de vida, todo ello desde la necesaria una transversalidad entre áreas municipales y coordinación eficaz entre las distintas administraciones y entidades sociales implicadas en favor de los menores”. “Con un presupuesto estimado de algo más de once millones de euros, este plan vendrá a desarrollarse a través de diferentes áreas, con sus respectivas líneas estratégicas, programas y acciones en correlación con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030”, según ha explicado Laynez. Actuaciones que abarcarán las áreas de Familia, Igualdad e intervención, Deportes, Promoción, Cultura y Educación, Seguridad, entre otras, y aspectos también competenciales de las áreas municipales que tienen que ver con la prevención, la convivencia, hábitos y entornos saludables. Líneas estratégicas y objetivos En sus diferentes líneas estratégicas el Plan incluye intervenciones sociales con familias y menores; intervenciones en situación de vulnerabilidad y riesto de los miños/as y adolescentes; fomentar y propiciar la participación en los asuntos municipales y el diseño d ella ciudad; fomentar su participación en la cultura y la educación; procurar una ciudad más segura; impulsar la coordinación institucional con el fin de propiciar hábitos y entornos saludables y promover actuaciones saludables favorecedoras de su salud física y mental, propiciando a su vez la educación en valores sobre el respeto, la convivencia y la igualdad. En estas líneas, definidas por objetivos, se recogen más de 70 medidas y actuaciones que incluyen prestaciones económicas familiares y de emergencia social, programas socioeducativos, prevención del absentismo escolar, puesta en marcha de ludotecas en los centros de la mujer, talleres educativos, campañas de sensibilización, desarrollo de programas de prevención de consumo de drogas, programas culturales, de promoción deportiva, visitas turísticas, promoción de actividades medioambientales... El Plan, plasmado y editado en un documento en cuya difusión trabaja ya el área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, está dirigido fundamentalmente a menores y adolescentes, menores de 18 años que residan en el municipio de Almería, menores con diversidad funcional; a familias; responsables políticos y técnicos de las Áreas Municipales; responsables y técnicos de otras administraciones; entidades públicas y privadas que trabajan por el bienestar de la infancia y la adolescencia; adultos, madres, padres, tutores, responsables del cuidado y educación de los niños/as adolescentes, ha enumerado Laynez, agradeciendo en este sentido la implicación el trabajo desarrollado por los técnicos municipales del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana. “Este II Plan Municipal de la Infancia y la Adolescencia 2022-2025 es la plasmación del firme compromiso del Ayuntamiento de Almería con el futuro de nuestra ciudad. La ciudad de Almería necesita juventud preparada y plenamente consciente de sus derechos y obligaciones, que pueda sumar su esfuerzo al proyecto compartido de construir entre todos una ciudad mejor”, ha concluido Paola Laynez, recordando que “Almería es Ciudad Amiga de la Infancia, reconocida por UNICEF, “un reconocimiento a las políticas locales, a nivel formativo, participativo, continuo, en favor de la infancia y la adolescencia”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

