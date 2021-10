11.000 familias de municipios del PSOE se quedan sin tarjeta monedero

lunes 04 de octubre de 2021 , 13:00h

Herrera denuncia el bloqueo del PSOE al programa de garantía alimentaria ha inyectado 2,6 millones para 3.235 familias almerienses de 64 municipios gracias a los gobiernos del PP en Ayuntamientos y Diputación





El portavoz del PP de Almería y parlamentario andaluz, Ramón Herrera, se ha referido hoy en rueda de prensa al programa de garantía alimentaria puesto en marcha por la Junta de Andalucía y denominado tarjeta monedero, un programa que se puso en marcha en tiempo récord, articulando la ayuda a través de la subvención excepcional concedida a Cruz Roja Española, entidad encargada de desarrollarlo en coordinación con los servicios sociales comunitarios de ayuntamientos y diputaciones.



Ramón Herrera ha explicado que en la provincia de Almería han sido 3.235 las familias que han podido emplear esas tarjetas de entre 150 y 250 euros, según la tipología familiar, para llenar la cesta de la compra en supermercados y tiendas de proximidad, pudiendo recibir hasta un máximo de tres recargas de la tarjeta si sus circunstancias de vulnerabilidad persistían.



En total han sido 12.271 entregas en 64 municipios almerienses a los que se han destinado estas ayudas por un valor de 2,6 millones de euros, un programa que ha dado cabida a familias que acuden por primera vez a solicitar una ayuda para cubrir gastos de subsistencia.



El portavoz del PP subraya que han podido acceder a estas ayudas personas afectadas por ERTE, que han visto disminuir ostensiblemente sus ingresos, que han sido despedidas durante la pandemia y o que no han podido ejercer su actividad de venta ambulante.



A pesar de ser una iniciativa que ha venido a solventar la situación de crisis económica y social generada por la pandemia, en ayuntamientos con gobiernos socialistas se negaron a gestionar las tarjetas monedero dejando a 11.000 familias andaluzas sin poder acogerse a esta ayuda.



“No dudaron en boicotear a los andaluces más vulnerables y hacer daño a quienes no han tenido ni para comer. Para el PSOE los intereses partidistas están por encima de cualquier otro asunto, incluso del bienestar de los andaluces”, afirma.



Ramón Herrera ha manifestado que en Andalucía se han destinado 24 millones de euros a la tarjeta monedero que han beneficiado a 26.677 familias andaluzas. En total se han realizado 102.753 entregas, contabilizando la entrega inicial y las distintas recargas. Y la cuantía económica media de cada entrega ha sido de 210,97%.



Además, el 76% de las personas titulares de las tarjetas entregadas eran mujeres. La nacionalidad de las personas beneficiarias ha sido mayoritariamente española, alcanzando el 85%, y el 46% estaba en situación de desempleo.



Por último, el portavoz popular ha destacado que del total de personas que han recibido la tarjeta monedero, un 35% nunca había acudido anteriormente a los Servicio Sociales y un 48% no había necesitado la ayuda de Cruz Roja antes de la pandemia.