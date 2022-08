Deportes 110 golfistas en el XVI Torneo de Feria martes 23 de agosto de 2022 , 16:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, acudió a las instalaciones de El Toyo-Retamar, junto a Patxi Venegas, gerente del Alborán Golf El golf también forma parte de la programación de Feria de Almería. Después de dos años en que la pandemia no permitió la celebración las fiestas patronales, regresa al calendario de competiciones esta cita clásica, una de las más antiguas que celebra Alborán Golf y que organiza con el Patronato Municipal de Deportes (PMD). El concejal de Deportes, Juanjo Segura visitó el torneo en el campo de El Toyo-Retamar, una prueba que es valedera para el Torneo Anual Puntuable Alborán Golf 2022 Gran Premio Alda & Integra2 y en todo momento estuvo acompañado por Patxi Venegas, gerente de Alborán Golf. Segura expresó que “es un orgullo que una competición tan histórica regrese para las fiestas patronales, desde el PMD estamos promocionando la vuelta de estos torneos tan especiales”. El torneo contó con una alta participación, fueron 110 participantes los que asistieron al evento celebrado el fin de semana en las instalaciones, arropado por un clima fabuloso. La modalidad que se disputó en este evento fue stableford individual y las categorías que pudieron participar fueron tres mixtas con cortes en handicap 15 y 26,4. Al término de la cita deportiva se les brindó un regalo en material deportivo a los tres primeros clasificados de cada categoría y para el ganador scratch; además, hubo premio para los ganadores de los concursos especiales. En cuanto a los ganadores, en la primera categoría, Marco Taillez (senior), obtuvo el primer puesto. Le siguió Alberto Joya Lupión (mayor) y, en tercer lugar, Miguel Moreno Ayala (junior). En la segunda categoría, el primer puesto fue para Diego Benavides (infantil); en segundo puesto, Juan Manuel Salinas (mayor) y, en tercer lugar, Juan Soler (mayor). Para la tercera categoría (de 26,5 a 36), los ganadores fueron: en primer puesto, Alberto Rodríguez; en segundo puesto, Manuel Fernández y, tercero, Fernando Matilla. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

