Deportes El Club de Mar celebra con éxito el XXI Torneo Open de Pádel martes 23 de agosto de 2022 , 16:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, asistió a la instalación en la capital para comprobar el buen estado de forma de los deportistas Almería vive estos días unas jornadas intensas en las que el deporte es uno de los pilares protagonistas. Desde el fin de semana pasado, más de 30 actividades han sido programadas para que los almerienses disfruten del deporte y puedan practicar la disciplina que más deseen. Una de las disciplinas que ha formado parte de estas fiestas patronales, en honor a la Virgen del Mar, enmarcadas del 19 al 27 de agosto, ha sido el pádel. El Club de Mar ha sido sede del XXI Torneo Open de Pádel que acogió una de las finales con más éxito entre los deportistas. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, visitó una de las finales masculinas y comprobó el esfuerzo, dedicación y tenacidad de los jugadores que lo dieron todo hasta el último momento. De este modo, Juanjo Segura felicitó al “Club de Mar por haber celebrado uno de los torneos con más pasión que se vive durante las fiestas de Almería, desde el Patronato Municipal de Deportes siempre colaboramos para que todos los almerienses disfruten del deporte en estas fechas”. Para este torneo hubo premiadas en el grupo femenino, con las ganadoras Virginia Alegre y Natalia Drocco, en segundo puesto, Iluminada Calderón y Mar Andrés. Mientras que, para el grupo masculino, los ganadores fueron Esteban Latorre y Manuel Castilla. Mientras que el segundo lugar lo encabezaron Javier de Haro y Eduardo de Haro. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

