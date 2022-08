Capital Ampliar Más de 110 pescadores en el 40º Certamen de Pesca Deportiva martes 23 de agosto de 2022 , 16:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, asistió a la entrega de premios tras el pesaje de las piezas, que contó con 59 parejas Fue una larga noche la que tuvieron que afrontar, a orillas del mar, los 118 participantes agrupados en 59 parejas, en el 40º Certamen Andaluz de Pesca Deportiva Trofeo Costa de Almería, incluido en la programación deportiva de la Feria de Almería. Tras la pandemia, regresó al escenario de la playa de San Miguel de Cabo de Gata el evento que es uno de los más clásicos de las fiestas patronales, donde acuden pescadores de toda la geografía española. La competición arrancó a las 21:30 horas cuando los bañistas se fueron y concluyó sobre las 7:00 de la mañana, con el posterior pesaje de las piezas. Bajo la organización de Alpe Club junto al Patronato Municipal de Deportes, Cristóbal López, su presidente, acompañó al concejal de Deportes, Juanjo Segura y Javier Domínguez, de Depor Pesca, en la entrega de premios. El primer clasificado fue el Club Roquetas con 7728 puntos, compuesto por Joaquín Salvador Barranco y Alberto Rodríguez Delgado. El segundo clasificado: Miguel Ángel Hernández y Eduardo Govea Rete, Combinado, con un total de 6820 puntos. Para el tercer lugar, Fernando Salvador Barranco y Francisco Miguel Rodríguez Candel de Club Trabucco Perdigal Spain, con un total de 6410 puntos. El cuarto clasificado fue Alpe Club por Cristóbal López Estrada y José Manuel López Estrada con 4664 puntos. El 5º clasificado, Lucas Ramos Sáenz –y Javier Martínez Domínguez de El Giraldillo, con un total de 4578 puntos. El sexto clasificado, Antonio Alcaraz Prado y Adrián Alcaraz Prado de Alpe Club, con un total de 3810 puntos. Desde el séptimo puesto, Antonio Fco. Molina Millán e Iván Rodríguez Maese de C.D. Rincón de Gójar, con un total de 3798 puntos. Para el 8º puesto, Antonio Catalá López y Carlos Catalá López de A Rasss F.T., con un total de 3144 puntos. El noveno clasificado fue Surfcasting Murcia con José García Martínez y Miguel Ángel Llamas Puimedón, con un total de 3138 puntos. Por último, el décimo clasificado fue el Club La Cañada con David Vargas Domínguez y Miguel Salazar Sánchez, con un total de 2902 gramos. En cuanto al club campeón fue Almería Pescadora Club. El premio para el mayor número de piezas lo llevaron Fernando Salvador Barranco y Francisco Miguel Rodríguez Candel con un total de 55 piezas. Y la pieza mayor fue para Joaquín Salvador Barranco y Alberto Rodríguez Delgado con un Sargo de 844 gramos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

