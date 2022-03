Deportes 12 medallas para la EDM Kanku en el Campeonato de Kárate de Andalucía jueves 10 de marzo de 2022 , 17:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cinco medallas de oro, una de plata y seis de bronce fueron los resultados que lograron en la cita donde participaron 490 deportistas Las escuelas deportivas municipales continúan resaltando su potencial en los diferentes campeonatos que participan. Esta vez, el Club Kárate Kanku, que forma a la base almeriense en la disciplina del kárate con su escuela, ha participado en el Campeonato de Andalucía con sus alumnos. Hasta San Fernando (Cádiz) se dirigió la escuela deportiva municipal donde participó en el evento organizado por la Federación Andaluza de Kárate y DDAA y en el que asistieron unos 490 deportistas a nivel andaluz con las diferentes medidas sanitarias y de seguridad. Doce medallas fueron los resultados que recogieron en el evento, demostrando el potencial que el deporte almeriense tiene que ofrecer. En concreto, cinco medallas de oro que fueron para Víctor Carrillo (kumite juvenil), Dani Cruz (kumite juvenil), Adrián Reyes (kumite infantil), Saúl Rodríguez (kumite infantil) y Sofía Bermúdez (kumite infantil). Para la medalla de plata, Aitana Cano (kumite juvenil) fue la encargada de subir al podio. Mientras que, las medallas de bronce fueron seis que las recogieron Rebeca Hueso (kumite infantil), Claudia Belmonte (kumite alevín), Fabio Lazo (kumite alevín), Ainhoa Aguirre (kumite alevín), Adrián Reyes Manzano (katas) y Chaima Benoucrim (kumite juvenil). Desde la EDM Kárate Kanku valoran la actuación como “increíble y espectacular, muy contentos por los que han empezado, sacado medallas o las han rozado, en el deporte hay que seguir con constancia”. Lo próximo será la preselección para la escuela deportiva municipal y, esperan “conseguir una plaza en la Selección de Andalucía, para representar a nuestra tierra en el Campeonato de España que se hará en Córdoba”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

