Capital Almería se tiñe con los colores de Ucrania en señal de solidaridad jueves 10 de marzo de 2022 , 17:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento encendió este miércoles las fuentes del Parque Nicolás Salmerón de azul y amarillo, los colores de la bandera de país Alrededor de 400 personas se sumaron este pasado miércoles a la concentración por la paz organizada por el Ayuntamiento de Alemría en la Plaza Vieja y frente a la Casa Consistorial. Pero no fue este el único gesto de solidaridad con el pueblo ucraniano. Al caer la noche, las fuentes del Parque Nicolás Salmerón y de la rotonda de la Residencia Ballesol se tiñeron de los colores de la bandera del país, azul y amarillo, para visibilizar el apoyo de la ciudad de Almería, unida en bloque contra la invasión rusa. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

