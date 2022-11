Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar 120 menores en el Encuentro de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia miércoles 16 de noviembre de 2022 , 15:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El delegado de Inclusión Social destaca que será una jornada “formativa y lúdica” que permitirá el intercambio de experiencias El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco Bellido, acompañado por el vicepresidente de la Diputación y diputado de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Ángel Escobar, y por la concejal de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha presentado este miércoles el cartel anunciador del II Encuentro de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia que se celebrará este sábado en la urbanización almeriense de El Toyo. Un encuentro que, en palabras del delegado territorial, “será una jornada formativa y lúdica en la que se pretende generar un espacio que dé impulso y que, además, permita compartir experiencias de participación entre niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 17 años”. En el encuentro participarán más de 120 menores en representación de los municipios que ya cuentan con Consejos Locales de Infancia y Adolescencia. Estos son Almería, Alhama de Almería, Cuevas del Almanzora, Huércal de Almería, Huércal-Overa, Vera y Vícar. Asimismo, asistirán también representantes de la Diputación Provincial y de municipios de más de 20.000 habitantes, como Adra y Roquetas de Mar, mostrando así su interés en impulsar la participación de la infancia y la adolescencia a través de la puesta en marcha de dichos consejos dentro de los planes locales que garanticen el derecho a la participación de la infancia y la adolescencia. La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, se ha mostrado muy satisfecha por la celebración, este sábado en Almería capital, del II Encuentro de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia, reuniendo en este foro a distintas administraciones y la participación de los consejos municipales de nueve ayuntamientos de la provincia. “Este foro supone una oportunidad de poner en valor el trabajo que, a nivel municipal, se desarrolla junto a quienes están llamados a ser artífices y protagonistas del futuro de nuestras ciudades”, ha destacado Laynez, subrayando la importancia que la participación de niños y adolescentes, a través de sus aportaciones en los consejos locales, tienen también en la gestión municipal. Por su parte, el vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar, ha puesto en valor estos consejos porque “conectan a la comunidad educativa con las instituciones para hacer posible que las demandas tengan la respuesta más ágil y adecuada". Del mismo modo, ha resaltado la unión institucional para que todos los aspectos de la educación puedan seguir mejorando. “La Diputación siempre estará en la vía del diálogo, la colaboración y el trabajo para impulsar la educación con el objetivo de igualar oportunidades en todos los municipios”, ha expuesto Escobar. Actividades y espacio de convivencia El programa previsto para este segundo encuentro constituye un espacio de convivencia e intercambio de experiencias y contará con seis talleres y actividades elegidas por los propios niños, niñas y adolescentes participantes. Se trata de unos talleres centrados en fomentar el trabajo en equipo en el ámbito familiar, derechos y deberes; diferentes pruebas de destreza, habilidad y estrategia reflexionando sobre la protección y sostenibilidad del medio ambiente; reciclaje, economía circular y visión emprendedora; el fomento de la cohesión de grupos, la empatía y de la ayuda como motor de movimiento de la sociedad; comunicación y aplicación práctica de la tecnología; así como la iniciación a la impresión 3D o una yincana de orientación, búsqueda y resolución de preguntas, destacando los valores de la competitividad sana. “Contará con diferentes temáticas enfocadas a impulsar el derecho a la participación de los menores y poner en valor el trabajo que vienen realizando en los consejos de participación en sus localidades para lograr que los derechos de la infancia, así como sus propuestas tenga cabida en las agendas políticas local, regional y nacional” ha explicado Bellido. Para el delegado territorial, las actividades que se desarrollarán se encaminarán a “nuestro compromiso principal, que no es otro que acercar a nuestros menores a la participación real en los asuntos públicos que les interesan”. “En esta edición se dará especial visión a la necesidad real de conocer los Derechos y Deberes de todos los niños, niñas y adolescentes que repercuten en su día a día”, ha proseguido. Este encuentro está organizado por la Comisión de Infancia y Adolescencia que coordina el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, como parte del Acuerdo Institucional por la Infancia y la Adolescencia entre la Delegación de Inclusión Social, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y la Diputación Provincial en representación de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. 