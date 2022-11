Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar 120.000 euros para acondicionar el carril bici del Paseo de Ribera viernes 25 de noviembre de 2022 , 15:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las obras de adecuación, con un plazo de ejecución de dos meses, afectan al tramo de casi 2,5 km de longitud que une el puente del río Andarax con la Universidad El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Seguridad y Movilidad, va a invertir casi 120.000 euros en la mejora y acondicionamiento del carril bici que une el puente del río Andarax con la Universidad. Así lo ha avanzado hoy el viceportavoz municipal, Carlos Sánchez, tras la rueda de prensa de la Junta de Gobierno Local, siendo la aprobación de este proyecto uno de los más de treinta puntos que se han aprobado en la reunión celebrada por el órgano de gobierno municipal. Las obras de adecuación, mediante cambio de superficie de rodadura y mejora de la señalización, de la vía ciclista del Camino de Ribera, como así se ha denominado este proyecto, saldrán ahora a licitación con un presupuesto base de licitación de 119.290,67 euros y un plazo de ejecución de dos meses, ha explicado Sánchez El proyecto redactado, en colaboración, por las áreas de Seguridad y Movilidad y Urbanismo e Infraestructuras, prevé la actuación en casi 2,5 km, exactamente 2.451 metros de longitud. Las obras proyectadas consisten en la renovación integral de la superficie de rodadura y la señalización de esta vía ciclista que conecta, en paralelo a la carretera AL-3202, desde las instalaciones de la DGT, junto al puente del río, hasta la Universidad de Almería. “Hablamos de un tramo que presenta una importante degradación de la capa de rodadura, del tratamiento superficial y de la señalización horizontal, y la existencia de determinadas zonas en las que la existencia de raíces, blandones, fisuración, comprometen la seguridad vial de los usuarios de esta vía ciclista que exigirán, adicionalmente, el levantamiento integral de la capa de rodadura y su completa reposición en zonas puntuales”, ha explicado más en detalle Sánchez. La red ciclista de Almería capital alcanza en la actualidad 81.428 metros de longitud, red a la que se han incorporado últimamente nuevos trazados resultado de actuaciones como la ampliación del Paseo Marítimo (1.000 metros) o la nueva urbanización del entorno del Parque de Los Pinos, en El Alquián (347 metros). En la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes se han aprobado además, a propuesta del Área de Cultura y Educación, las bases reguladoras para la celebración de la Feria del Libro de Almería en el año 2023, que se desarrollará entre los días 26 de abril y 1 de mayo, en el Paseo de Almería, estableciéndose asimismo un plazo para la presentación de solicitudes a contar desde el día siguiente a su publicación y hasta el día 24 de febrero de 2023, inclusive. También en la Junta de Gobierno Local de esta mañana se ha adjudicado el contrato menor para la ejecución de obras de reparación y adecuación de varios elementos constructivos del Centro Zoosanitario, con una inversión total de 20.446,58 euros. Las obras, que tienen como plazo de ejecución un mes, serán ejecutadas por la mercantil Esenya Oys S.L. Los trabajos a realizar en este contrato consistirán en la reparación del muro perimetral (picado, enfoscado y pintura), cambio de la portada de acceso al centro y pintado de la estructura y la ejecución de una nueva tubería de saneamiento. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

