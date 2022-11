Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Espacio "break" en el Parque de la Estación viernes 25 de noviembre de 2022 , 15:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Gobierno aprueba la licitación de las obras del espacio ‘break’ en el Parque de la Estación, de los servicios de vigilancia y seguridad del Centro Municipal de Acogida y el suministro de material a Policía Local El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado hoy en Junta de Gobierno Local contratos, de suministro y servicio, por importe total de 365.589,38 euros y ha aprobado expedientes de contratación por importe de casi 600.000 euros (598.673,78 euros). De todo ello ha dado cuenta el hoy portavoz del Equipo de Gobierno, Carlos Sánchez, detallando algunas de las actuaciones que el consistorio pondrá en marcha a través de la licitación de varios proyectos, caso de las obras de adecuación y mejora del carril bici en el tramo de Paseo de Ribera o las obras del proyecto constructivo de un espacio “break” en el Parque de la Estación. Unas obras que ahora se van a licitar con un presupuesto base de licitación de 369.454,61 euros y un plazo de ejecución de dos meses. “Este paso sigue a la aprobación, el pasado mes de octubre, del nuevo proyecto básico y de ejecución, que hubo de redactarse después de quedarse desierto en una primera licitación y que ahora, respondiendo a un ajuste de los precios, sacamos de nuevo a licitación”, ha explicado Sánchez. Centro Municipal Acogida Otro de los expedientes de contratación que hoy se han aprobado refiere los servicios de vigilancia y seguridad para el Centro Municipal de Acogida, con un presupuesto base de licitación de 109.928,50. Además se han aprobado los pliegos y cláusulas que rigen esta contratación que el Ayuntamiento licita por un periodo de un año, con posibilidad de prórroga (1+1), teniendo comienzo el 1 de mayo de 2023 El objeto de este contrato es el de la prestación diaria de un servicio de control y acogida a los usuarios, personas en situación o riesgo de exclusión social, del Centro Municipal de Acogida. Entre las labores asignadas a los auxiliares del control y acogida se encuentra atender la recepción de usuarios, visitas y llamadas de teléfono; atender el control de las puertas de las dependencias del edificio, cuidando su puntual apertura y cierre; control y organización de las entradas y salidas de dormitorios, consigna, comedor y salón de ocio o cualquier otra actividad programada que así lo requiera, velar por que los usuarios del centro traten y conserven correctamente las instalaciones o el control, organización y reposición de los materiales de higiene que se entregan a las personas usuarias del Centro durante las tardes y fines de semana, además de dar cuenta al personal responsable del Centro Municipal de cuantas incidencias y/o anomalías observe dentro de las instalaciones, entre otros. Sistema Tetrapol La Junta de Gobierno ha adjudicado también hoy, a la mercantil Telefónica de Móviles España, S.A.U., por importe de 214.561,56 euros, el suministro de 136 terminales Tetrapol (TPH 900), baterías, cargadores y accesorios. Este contrato permitirá dotar al Ayuntamiento de Almería de terminales que puedan adherirse al sistema de radiocomunicaciones digitales de emergencia del Estado (SIRDEE), en el marco del vigente contrato de servicios suscrito con TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU, sustituyendo los actuales terminales TPH700 que quedarán descatalogados por obsolescencia antes de abril de 2024. La inversión en este sistema se contempla como gasto plurianual en tres ejercicios 2022, 2023 y 2024. Se ha adjudicado igualmente el contrato menor para el suministro de una pantalla led 256X144CM para el Auditorio del Edificio de Servicios Sociales Asistenciales Espacio Alma”. El importe de este suministro, con el que se sigue completando la dotación de este edificio, referente en toda España, es de 17.424 euros. Balizamiento playas y marquesinas autobús Por último, Carlos Sánchez ha informado de la adjudicación de los servicios de balizamiento de las playas del término municipal de Almería para 2023, a la empresa Pantoque Multiservicios S.L. por importe de 54.692 euros y de la propuesta del Área de Seguridad y Movilidad aprobando la liquidación de ingreso de derecho público correspondiente al canon de concesión demanial del suministro, instalación, mantenimiento y explotación publicitaria en la vía pública de mobiliario urbano de interés general, adjudicado a la mercantil JCDECAUX ESPAÑA SLU, correspondiente a los años 2019, 2020 y 2021, por importe total de 59.191.58 euros. La propuesta hoy aprobada incluye la detracción parcial de este canon por el suministro, instalación y mantenimiento de 7 marquesinas de parada de autobús, que se ubicarán, entre otros, en los barrios de El Toyo, Los Molinos y La Cañada Igualmente, se ha informado de la inversión, por importe de 41.046,85 euros, en la reposición de los soportes metálicos del alumbrado público de los Paseos Marítimos, a propuesta del Área de Sostenibilidad Ambiental. La adjudicación de este contrato se ha realizado a la mercantil Hermanos López Urrutia, S.L.

