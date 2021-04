Capital 13 solares municipales serán vallados lunes 19 de abril de 2021 , 19:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





Presidida por el alcalde y con carácter telemático se ha celebrado hoy Junta de Gobierno Local en la que se ha dado cuenta de la adjudicación de contratos por importe de 7.727.626,51 euros y aprobadas la contratación de obras y servicios por importe total de 83.409,23 euros.



Junto a la adjudicación de los contratos de suministro de electricidad, gestión de los Centros de la Mujer o las obras de la Plaza de la Administración Vieja y su entorno, la concejala de Presidencia y portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, ha querido reseñar la adjudicación del contrato menor de obras para la reparación y adecuación en cuanto al vallado y acceso de los solares municipales que se encuentran en un mal estado de conservación o que carecen de algún elemento imprescindible para su función de cerramiento. El contrato se ha adjudicado a la mercantil 'Facto Almeriense de Construcciones y Obras Públicas S.A.' por importe de 33.885,89 euros. El plazo de ejecución de este contrato es de dos meses.



Contrato éste con el que el Ayuntamiento “vendrá a atender la situación de hasta trece solares municipales, respondiendo así a la obligatoriedad que existe en el mantenimiento y conservación de solares, obligatoriedad que no solo se exige a los privados”, ha explicado Vázquez, quien ha destacado que “desde 2014 hasta ahora la inversión en el mantenimiento de los solares municipales ha sido superior a los 170.000 euros. Ahora, a través de un único contrato, el Ayuntamiento procederá al arreglo y mantenimiento de estos solares que presentan algún tipo de desperfecto, bien consecuencia del paso del tiempo, inclemencias meteorológicas o de actos incívicos”.



La relación de solares sobre los que se va a actuar a través de este contrato es la siguiente, ocupando una superficie total, aproximada, de 53.000 m².







· Calle Mimosa (Barrio Torrecárdenas)



· Calle Hermanos Siret, (Barrio Torrecárdenas)



· Calle Castellote (Barrio Torrecárdenas)



· Calle Zarzuela (Barrio Los Almendros)



· Avenida Adolfo Suárez (2) (Vega de Acá)



· Calle María Casares con Camino del Bobar (Vega de Acá)



· Calle Montserrat Caballé (Barrio Piedras Redondas)



· Calle Fuente de Los Molinos (Barrio Los Molinos-Las Chocillas)



· Calle Costa de Almería (Barrio de Villablanca)



· Calle Ópalo (Barrio Los Ángeles-Cruz de Caravaca)



· Calle Fuente Victoria (Cortijo Grande)



· Calle Zeus (La Pipa)







Un contrato que, en su ejecución, incluye las labores de replanteo del vallado, colocación de puertas de acceso al solar, del muro de bloque de hormigón visto, de acuerdo con las medidas y formato establecido, colocación de tubos de acero galvanizado y valla de acuerdo también con las características establecidas de acuerdo a la normativa urbanística que obliga a ello. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.