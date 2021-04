Capital El Ayuntamiento gastará 30.000 euros en premios para las playas de la capital lunes 19 de abril de 2021 , 20:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Entre los acuerdos hoy adoptados en Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería se han incluido también contratos vinculados al Plan de Playas de la ciudad de Almería para este y el próximo año, en su caso, adjudicando los contratos de servicios de asistencia técnica para la inspección, vigilancia y seguimiento de los servicios, elementos e infraestructuras previstos en este Plan, así como los servicios de consultoría para la obtención de certificaciones y galardones para las playas municipales. Los importes de ambas contrataciones ascienden a la cuantía de 30.576,22 euros y 27.951 euros, respectivamente.



Al respecto, la edil ha explicado que “el objetivo que se marca el área competente en materia de playas es el de tener todo aquello que refiere el Plan de Playas, para atender las necesidades de usuarios e infraestructura de las playas en todo el término municipal, adjudicado antes de mediados del mes de mayo”, anticipándose al plazo previsto de activación de dicho plan que se extiende de junio a octubre.



