Capital Cooperación 2.005 gestionará los servicios de los centros de la mujer lunes 19 de abril de 2021 , 19:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La portavoz municipal del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, ha informado de la la adjudicación del contrato de los servicios de gestión de los Centros de la Mujer (Actividades y Servicios para el fomento de la igualdad) del Ayuntamiento de Almería, a la empresa 'Cooperación 2.005 S.L.' por importe de 1.433.850 euros. Con este contrato, por un periodo de cuatro años y la previsión de su inicio a partir de septiembre, se pretende cubrir la gestión y prestación de servicios en los Centros Municipales de la Mujer existentes (Cortijo Grande y Alcalde Muñoz), con un número de usuarios que ronda los 11.000, al que se sumará en breve el nuevo centro habilitado en las instalaciones, rehabilitadas, del antiguo edificio de Protección Civil, en el barrio de Los Molinos. El contrato incluye la prestación de los servicios de “actividades, cursos, talleres, planes, proyectos y programas que se implantan y desarrollan en estos centros, destinados igualitariamente a mujeres y hombres”, ha explicado la portavoz municipal. Convenio con ALMUR En rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, la portavoz municipal ha dado cuenta también, a propuesta del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, de la aprobación de un nuevo convenio entre Ayuntamiento de Almería y la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Almería (ALMUR), por importe de 2.400 €, en su caso en apoyo a su propuesta “Crisis Covid: Medidas para salvar nuestras empresas”, con el objetivo de informar y asesorar a empresarias y emprendedoras sobre todos los aspectos relacionados con la tramitación de las distintas ayudas activas en la actualidad, tanto estatales, autonómicas, provinciales y municipales, sobre el uso de herramientas necesarias para realizar todos los trámites de forma telemática, sobre los protocolos y medidas sanitarias así como impartir formación en materia de comercio 'on line'. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

