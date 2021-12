Capital 13.000 kilos caramelos repartirán los Reyes Magos en Almería viernes 10 de diciembre de 2021 , 16:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería celebrada ayer se han adjudicado los contratos de suministro de 13.000 kilos de caramelos que se repartirán en el transcurso de la Cabalgata de Reyes prevista para el próximo 5 de enero. El contrato se ha adjudicado a la mercantil El Corte Inglés por un precio de 67.210 euros. En principio, el reparto de caramelos, que tradicionalmente acompaña el desarrollo de la Cabalgata, volverá a recuperar su formato tradicional protagonizado por SSMM Los Reyes Magos y todo su séquito y acompañamiento, según ha explicado hoy la portavoz municipal y como ya adelantara hace unos días el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco. Romería Torregarcía Otra de las celebraciones tradicionales en la que ya se viene trabajando en su organización es la Romería en honor a la Virgen del Mar. En esta línea, a propuesta del Área de Cultura y Educación se han aprobado las bases que rigen las autorizaciones para la instalación de puestos y atracciones en las inmediaciones de la Ermita de Torregarcía, con motivo de la Romería a celebrar el día 9 de enero de 2022, estableciéndose un plazo de presentación de solicitudes de cinco días naturales contados desde la publicación de dichas bases. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

