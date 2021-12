Capital Habrá más contenedores soterrados en el Casco Histórico viernes 10 de diciembre de 2021 , 16:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería ha aprobado el expediente de contratación de las obras para la instalación de dos módulos de contenedores soterrados para la recogida de residuos sólidos urbanos en la plaza Masnou y en la calle Antonio González Egea. Pendiente ahora de su licitación, la inversión prevista de estas obras es de 119.901,99 euros. Con un plazo de ejecución de un mes, las obras están previstas ser ejecutadas a lo largo del próximo año. Será el Área de Sostenibilidad Ambiental la encargada de ejecutar estos trabajos, según ha informado la primer teniente de alcalde y portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, recordando que estas nuevas “islas ecológicas” responden al compromiso de mejorar las condiciones de los espacios, en este caso en el centro de la ciudad, a nivel de accesibilidad, limpieza y visibilidad. Vienen a sumarse estos espacios que además promueven el reciclaje de residuos a las otras trece islas que se encuentran repartidas en la ciudad y cuya instalación se inició en 2017 con la primera línea dispuesta en la Rambla Federico García Lorca y que continuó después por las calles adyacentes del Paseo (Castelar y Doctor Gómez Ulla), Plaza San Pedro, Plaza Marín, Santos Zárate, Alcalde Muñoz, calle Santiago (4) o el entorno de calle Artes de Arcos (General Moscardó y calle Arráez Pacheco). En cada uno de los dos emplazamientos que se incluyen en este expediente se ubicarán sendas islas, de cinco contenedores cada una (2 residuo sólido urbano, 1 envases, 1 cartón, 1 vidrio). Cada contenedor es de 5m3, salvo el de vidrio que, por su peso, se recomienda que sea de menor tamaño (3 m3). Las dimensiones aproximadas de cada isla será de 2 x 10 m2. En el caso de la Plaza Masnou, su disposición vendrá a completar las obras de remodelación anunciadas para este espacio, a través del Área de Servicios Municipales, como parte de las actuaciones previstas de remodelación de plazas y espacios públicos en el Centro Histórico, actuación que se ejecutará en paralelo. En el caso de la calle Antonio González Egea, la actuación vendrá a completar los trabajos de urbanización y peatonalización incluidos en el proyecto de remodelación de la calle Trajano y su entorno. Concesión kiosco Además de este acuerdo, la Junta de Gobierno Local adjudicaba ayer a la mercantil ‘Infraconst del Mediterráneo, S.L.’, la concesión demanial para uso privativo del Kiosco nº 2 de propiedad municipal localizado en El Toyo para la realización de la actividad de cafetería-Bar con Cocina. Ubicado en la zona próxima al Hospital, entre las calles de la Botica (Ctra. Cabo de Gata-Retamar), calle de los Juegos de Split y Avenida de Alfredo Goyeneche, este inmueble municipal cuenta con una superficie total de algo más de 100 metros cuadrados. La edificación principal que conforma el kiosko tiene una superficie de 48,00 m², a los que añadir los 12 metros cuadrados que tiene su construcción auxiliar destinada a instalaciones y almacén y los 60 de zona, digamos, de terraza con parte de cubrición de panel. Previo a la licitación de esta concesión, el Ayuntamiento ejecutó trabajos destinados a la puesta en uso del inmueble por importe de unos 15.000 euros, subsanando aquellas deficiencias que presentaba. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

