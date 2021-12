Capital Almería contará con semáforos para invidentes activados con el bluetooth del móvil viernes 10 de diciembre de 2021 , 16:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería da un paso más en favor de la inclusión y la accesibilidad con la incorporación a la red semafórica del sistema de información acústica 'PasBlue' a un total de 16 semáforos que las personas invidentes podrán activar con el bluetooth del móvil. La puesta en funcionamiento de este nuevo sistema acústico eleva a ciento cincuenta los semáforos que ofrecen actualmente aviso acústico. Con una inversión de 10.164 euros esta nueva herramienta para la autonomía y el desplazamiento de las personas invidentes o con deficiencia visual grave supone avanzar en “accesibilidad universal”, ha declarado la portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, resaltando esta adjudicación entre los puntos ayer aprobados en Junta de Gobierno Local y de cuyo contenido ha informado hoy en rueda de prensa. Una medida que responde además a la petición que ha llegado al área de Seguridad y Movilidad por parte de los interesados en la aplicación de este sistema en sus itinerarios peatonales, permitiendo que la señalización acústica se active cuando una persona invidente lo requiera. A demanda del usuario El PasBlue es un sistema acústico de ayuda a invidentes de última generación, cuyo desarrollo es fruto de la colaboración con ‘Ilunion Tecnología y Accesibilidad’, perteneciente al grupo de empresas de la Once y su Fundación. Este nuevo producto es una evolución de los sistemas acústicos anteriores, aunque introduce grandes mejoras respecto a los modelos ya existentes en el mercado, tanto en prestaciones como en integración. Un sistema especialmente indicado para su uso en pasos peatonales señalizados y su formato es el mismo que el de una óptica LED de peatón verde, permitiendo su instalación en la gran mayoría de cabezas semafóricas existentes sin la necesidad de instalar elementos adicionales. Su gran flexibilidad permite la activación de la señal acústica mediante el uso de un pulsador de petición de paso, un mando a distancia o un terminal movil con conexión Bluetooth. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

