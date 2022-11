Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar 130 aspirantes se examinan para “gestores del transporte” jueves 24 de noviembre de 2022 , 15:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los exámenes se están realizando en las dos modalidades previstas, transporte de viajeros por carretera y transporte de mercancías por carretera Desde el pasado día 21 y hasta el 24 de noviembre la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda está celebrando en la Biblioteca Pública Villaespesa de Almería las pruebas convocadas por la Dirección General de Movilidad, para la obtención del Certificado de Competencia Profesional para el transporte por carretera de viajeros o de mercancías. Estas pruebas se celebran al amparo del Reglamento CE 1071/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, respetándose así las normas comunes que se han establecido para todos los Estados miembros de la UE en relación con la profesión de transportista por carretera. La competencia profesional constituye uno de los requisitos para ejercer la profesión de transporte por carretera, siendo necesario para el desarrollo tanto de la actividad de transportista, como de agencia de transporte, de transitario, de almacenista-distribuidor y de operador logístico. Este es el primer año que los exámenes se han realizado con medios electrónicos en Andalucía, utilizando la aplicación informática y el banco de preguntas y casos prácticos elaborados específicamente para ello, cuyo diseño y mantenimiento corresponde a la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, cumpliendo con ello las exigencias de la referida normativa comunitaria. Los exámenes se están realizando en las dos modalidades previstas, transporte de viajeros por carretera y transporte de mercancías por carretera. Se han inscrito para las pruebas un total de 130 aspirantes, de los cuales 126 se presentan para la modalidad de mercancías y 4 para la de viajeros. Para el desarrollo de las pruebas los aspirantes disponen de un plazo de 4 horas para resolver un examen tipo test de 200 preguntas y 4 supuestos prácticos. Dentro de las medidas adoptadas para la profesionalización del transporte, se ha establecido que, para poder presentarse a las pruebas, los aspirantes han tenido que presentar el título de bachiller o equivalente. Cuando la persona examinada obtenga la calificación necesaria para aprobar, quedará automáticamente inscrita en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte como profesional que ha acreditado su competencia para el transporte en la modalidad que corresponda. Toda la tramitación de las pruebas se ha realizado de forma telemática pudiéndose consultar cualquier trámite relacionado con el desarrollo de las pruebas en la web de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, en el apartado Servicios al Profesional Transportista. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

