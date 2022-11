Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Una escultura en Cantoria recuerda ‘la sonrisa y la luz’ de Maite Corral jueves 24 de noviembre de 2022 , 15:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Falleció en mayo de este año víctima de violencia de género y fue trabajadora del SAE en sus oficinas de Cantoria y de Olula y director del Área Territorial de Empleo Levante-Norte de Almería

Una escultura con el lema ‘Mujer de eterna sonrisa, seguirás siendo nuestra luz’ ha sido inaugurada hoy en Cantoria, en los jardines situados frente a su oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), como homenaje y recuerdo a Maite Corral, que falleció víctima de violencia de género el pasado mes de mayo, y que trabajó durante cinco años dirigiendo esta oficina y después como directora del Área Territorial Levante-Norte del SAE. En el acto de descubrimiento de la escultura, que ha sido realizada por el CRN de Piedra Natural Escuela del Mármol de Fines, han participado la delegada del Gobierno andaluz, Aránzazu Martín; el director provincial del SAE y delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García; y la alcaldesa de Cantoria, Purificación Sánchez. También han asistido familiares de Maite Corral; miembros de la corporación local de Cantoria; el director y trabajadoras de la Oficina SAE de este municipio; los alcaldes de Líjar, Sergio Sánchez; Partaloa, Antonio Peñuela y de Tíjola, José Juan Martínez, así como concejales del área de influencia de la citada oficina como Albanchez, Chercos, Cóbdar, Líjar y Partaloa. Igualmente han acudido representantes del Ayuntamiento de Tíjola, donde residía, y del Centro de Servicios Comunitarios de la Diputación situado en Cantoria. Maite Corral era funcionaria del cuerpo superior facultativo A-12. Su carrera profesional en el Servicio Andaluz de Empleo comenzó en la Oficina SAE de Olula del Río en 2005. Entre 2011 y 2016 dirigió la oficina SAE de Cantoria y desde noviembre de ese año era la directora del Área Territorial de Empleo Levante-Norte de Almería. La delegada del Gobierno andaluz en Almería ha asegurado que “hemos querido realizar este homenaje para mostrar el absoluto rechazo a la violencia de género y para recordar a Maite, una persona querida y ejemplar trabajadora”. Martín ha destacado que “desde la Junta de Andalucía no queremos que este tipo de sucesos queden indemnes, por eso trabajamos cada día por erradicar una lacra social que está haciendo mucho daño a la sociedad, que nos hace daño a las mujeres, pero también a nuestros hijos, que también son víctimas de estos asesinatos”. Ha recordado que “desde la Junta de Andalucía ponemos a disposición de la sociedad todos nuestros medios humanos y técnicos, asesoramiento, formación, talleres, y sobre todo la atención cercana de nuestros profesionales para evitar que sucesos como el de Maite vuelvan a producirse”. Amós García, quien ha agradecido ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Cantoria para la instalación de la escultura, ha destacado “las muchas virtudes de Maite como profesional y como persona. Su trabajo era impecable. Diligente, siempre dispuesta, desempeñaba su labor con dedicación e ilusión por alcanzar las metas y contribuir a la creación de empleo en la Comarca del Almanzora”. “Su cercanía, ánimo y buena disposición para ayudar a los demás en todo lo que estuviera en su mano y siempre sin olvidar el lado humano de su trabajo, dando valor a las personas a las que atendía. Profesionales como ella son un ejemplo a seguir para todos aquellos que nos dedicamos al servicio público. En definitiva, ha sido una suerte para quienes han tratado con ella comprobar el valor profesional y humano de Maite”, ha añadido García Hueso. “Tenemos que estar todos unidos para que esta lacra que es la violencia de género deje de existir en nuestra sociedad. Está en manos de todos y cada uno de nosotros dar pasos para prevenir esta insoportable violencia, con educación, con concienciación y con protección y atención a las víctimas”, ha remarcado el delegado territorial de Empleo. La diputada provincial de Igualdad y Familias, Nuria Rodríguez, ha señalado que "en un día tan especial la Diputación de Almería ha querido estar presente en este acto dedicado a Maite". Ha añadido que "las administraciones tenemos que estar unidas para seguir trabajando en la lucha contra esta lacra y con esta escultura rendimos homenaje a Maite y a todas las víctimas de violencia de género". Por su parte, la alcaldesa de Cantoria, Purificación Sánchez, ha querido poner en valor también a la persona de Maite Corral por lo querida que ha sido y es en la Comarca, además de por su compromiso y dedicación en los distintos centros donde ha trabajado". Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas El subdelegado preside la comisión municipal de la violencia machista en Cantoria

