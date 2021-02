Sucesos Ampliar 130 personas rescatadas en el mar en 36 horas viernes 19 de febrero de 2021 , 19:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





Los miembros de los equipos de respuesta inmediata ante emergencias (ERIE) de Cruz Roja en Almería han atendido desde la madrugada del pasado jueves a más de 130 personas inmigrantes que han sido rescatadas de al menos ocho pateras cuando se encontraban en aguas del Mar de Alborán y próximas a Cabo de Gata.



Los equipos se han activado en varias ocasiones para atender a su llegada al puerto pesquero de Almería a los rescatados, la mayor parte de ellos por patrulleras de la Guardia Civil, llegando a prestar atención a 40 personas a un mismo tiempo.



El último rescate ha tenido lugar en la mañana de este viernes después de que un buque mercante localizara a primera hora de la mañana una patera con ocho personas a 56 millas este sureste del Cabo de Gata que han sido trasladadas a puerto por la Salvamar Algenib.

