Fallece una mujer de 88 años atrapada en el incendio de su vivienda en Purchena viernes 19 de febrero de 2021 , 19:51h





Una mujer de 88 años ha fallecido este viernes en el incendio de una vivienda en Purchena (Almería) en la que ha quedado atrapada y que se habría originado en una chimenea, según los primeros indicios.



Según ha informado el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía, los primeros avisos se han recibido pasadas las 15,30 horas y en ellos se alertaba del incendio en una casa de dos plantas localizada en la avenida Almanzora.



Los alertantes indicaban que en la vivienda había una persona mayor atrapada, por lo que se dio aviso al Consorcio de Bomberos del Levante almeriense, a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), a la Guardia Civil y a la Policía Local, que se han desplazado hasta el lugar de los hechos.



Cuando los servicios de emergencia han accedido a la vivienda siniestrada han localizado a una persona fallecida en su interior, por lo que se ha activado el protocolo judicial. Las primeras investigaciones apuntan a la chimenea como el origen del incendio, que ha afectado a una habitación.

