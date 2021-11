Capital 140.000 euros para dinamizar el comercio del centro miércoles 03 de noviembre de 2021 , 21:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado la resolución provisional de subvenciones a siete asociaciones de comerciantes y empresarios para la dinamización y promoción del comercio por un importe total de 140.000 euros.



En concreto, son beneficiarias las asociaciones Almería Centro, la Asociación Provincial de Empresarios de la Hostelería de Almería (ASHAL), la Asociación de Comerciantes y Empresarios de El Alquián, la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de La Cañada, la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de El Zapillo, la Asociación de Empresarios Barrio Mediterráneo-ASEBAM y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Retamar y El Toyo.



Con estas ayudas el Ayuntamiento "contribuye a la financiación de los diferentes programas y actividades que las distintas asociaciones llevarán a cabo a lo largo de este año para la dinamización y promoción del comercio y fomentar así el consumo en cada uno de los barrios", ha explicado el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez.



En los diferentes proyectos presentados por estas entidades para la concurrencia a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento se encuentran el desarrollo de campañas de concienciación para impulsar las compras de tiendas físicas frente a las tiendas online, la compra y reparto de mascarillas y geles hidroalcóholicos entre las empresas asociadas, promoción publicitaria, iluminación navideña, la realización de sorteos por comprar en comercios asociados o los concursos de escaparates, entre otras cuestiones. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

