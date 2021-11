Capital Tejera-Megal hará la urbanización de Barrio Alto miércoles 03 de noviembre de 2021 , 21:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado a la UTE Construcciones Tejera S.A - Megal Energía S.L. la ejecución de las obras de urbanización de Barrio Alto, por un importe total de 770.106,92 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.



La junta de gobierno local ha aprobado la propuesta de la mesa de contratación tras valorar el contenido de las siete ofertas que concurrieron al procedimiento abierto por el consistorio para la ejecución de unas obras licitados con un presupuesto total de 1.092.587,66 euros, según ha indicado el Consistorio en una nota.



Esta actuación permitirá ahora el desarrollo de unas obras que siguen un "largo y complejo proceso", derivado de la gestión para la obtención del suelo a través de la expropiación de más de un centenar de fincas y la ejecución de la demolición de algunos inmuebles, según ha recordado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella.



Estas obras permitirán la reordenación y mejora de la accesibilidad sobre esta parte de la ciudad, propiciando la urbanización y nueva delimitación del ámbito comprendido entre las calles Pancho, Verbena, Martínez, Morales y Plaza Hornero, ámbito de actuación de este Plan Especial de Reforma Interior (PERI).



De esta forma, y completando actuaciones de corporaciones anteriores, vendrán a crearse en esta fase nuevos viales, nuevas dotaciones, en definitiva una nueva urbanización que responda a los anhelos y las reclamaciones históricas de este barrio.



Los trabajos de urbanización permitirán la actuación sobre una superficie de 8.878 metros cuadrados, con una edificabilidad de 10.334 metros cuadrados de techo que sobre las parcelas resultantes permitirán la construcción de hasta 106 viviendas y locales comerciales, incluyendo igualmente la regularización de la red viaria así como nuevas dotaciones y espacios libres de acuerdo con lo recogido en el PGOU del año 1998.



Las obras están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), incluido en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi), Almería Ciudad Abierta, cofinanciada en un 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.