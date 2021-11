Capital Habrá 16 puestos de venta ambulante esta Navidad en el centro miércoles 03 de noviembre de 2021 , 20:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Almería esta semana incluyó la aprobación de las bases relativas a las autorizaciones para la ocupación de vía pública mediante el uso de dieciséis puestos de venta ambulante de alimentación, con motivo de las fiestas de Navidad 2021-2022.



El emplazamiento de estos puestos vendrá a completar la dotación de espacios de las casetas de Navidad, en las que ya trabaja el Ayuntamiento de Almería de cara a las próximas fiestas navideñas. El emplazamiento de estos dieciséis puestos se fija desde el Mirador de la Rambla hasta la calle Belén continuidad con calle Canónigo Molina Alonso.



El órgano municipal también ha aprobado la adjudicación del contrato menor de suministro de mobiliario para el nuevo Centro Municipal de la Mujer de Los Molinos. La adjudicación se ha realizado a la mercantil 'Librería y Papelería Jobe', por importe total de 13.453,24 euros.



Con este contrato el Ayuntamiento viene a dotar del equipamiento básico necesario para la puesta en marcha de estas nuevas dependencias que se ubicarán en el antiguo edificio, rehabilitado, de Protección Civil en la barriada, para el que se anunciado su puesta en marcha el próximo año.



Este suministro, cuyo plazo máximo de entrega y montaje es de veinte días, contados desde la notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, incluye muebles de oficina, mobiliario y equipo diverso para el desarrollo de las actividades que se prestarán en el nuevo centro. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.