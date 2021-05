Almería 150 estudiantes de 75 centros de Andalucía competirán en la Olimpiadas de FP domingo 02 de mayo de 2021 , 18:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Las pruebas de las AndalucíaSkills 20-21, que arrancan el martes 4 de mayo, cuentan con competidores de 26 familias profesionales y la colaboración de 40 empresas de diversos sectores productivos



Un total de 150 alumnos y alumnas de Formación Profesional de 75 centros educativos de las ocho provincias andaluzas competirán en el VI Campeonato de FP AndalucíaSkills 2020-21, que comenzará el martes 4 de mayo. En esta edición, de forma excepcional, para garantizar todas las medidas sanitarias en el desarrollo de las pruebas, cada competidor las realiza desde su propio centro educativo de manera virtual, lo que va a permitir la retransmisión vía streaming y se podrá seguir desde el portal web de Formación Profesional Andaluza (https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/skills2020-2021/).



Este encuentro que se celebra cada dos años está organizado por la Consejería de Educación y Deporte, financiado por el Ministerio de Educación y cofinanciado por Fondo Social Europeo y tiene como objetivo, además de dar visibilidad a la FP, poner en valor esta opción académica atractiva, relevante y bien valorada por las empresas, los estudiantes y sus familias por su alto índice de empleabilidad. Asimismo, son un lugar de encuentro para empresarios, profesorado y alumnado que permite potenciar las relaciones entre el sistema educativo y el tejido empresarial.



El Campeonato Autonómico de FP se organiza como una competición donde se ponen a prueba las habilidades y capacidades de los candidatos en un total de 26 especialidades profesionales. Las pruebas que sucesivamente deben resolver los participantes se plantean como situaciones reales que se pueden producir dentro de un entorno profesional. Las competiciones se celebrarán hasta el próximo 7 de mayo.



Las especialidades profesionales en las que compiten son: Mecatrónica, CNC Fresado-Torneado, Soldadura, Fontanería y Calefacción, Electrónica, Desarrollo Web, Instalaciones Eléctricas, Control Industrial, Robótica Móvil, Ebanistería, Carpintería, Floristería, Peluquería, Estética, Tecnología de la Moda, Tecnología del Automóvil, Cocina, Servicios de Restauración y Bar, Pintura del Automóvil, Jardinería Paisajística, Refrigeración, Administración de Sistemas en Red, Cuidados Auxiliares de Enfermería y Atención Sociosanitaria, Recepción hotelera, Panadería-Pastelería, Escaparatismo y Visual Merchandising.



En esta edición está prevista la participación de 150 estudiantes andaluces que irán acompañados por 135 docentes tutores y 26 profesorado experto. También se contará con la colaboración de alumnos y alumnas de distintas familias profesionales. La Consejería de Educación y Deporte también contará con la colaboración de más 40 empresas de diferentes sectores productivos que aportaran recursos y equipamientos para el desarrollo de las olimpiadas.



Para cada especialidad profesional, se constituirá un jurado que estará compuesto por profesorado de FP, empresas y profesionales del sector. En cada disciplina habrá tres competidores o pareja de competidores premiados y serán reconocidos con medalla de oro, plata y bronce. La clausura y entrega de medallas del campeonato será el próximo día 14 de mayo e una gala que se celebrará on line y dónde se darán a conocer a los medallistas.



Los ganadores del campeonato participarán en las olimpiadas nacionales 'Spainskills 2020-2021' que se celebrará en el mes de diciembre. Tras el encuentro nacional, los jóvenes finalistas participarán sucesivamente en Euroskills y Worldskills, convocatorias que también se celebran cada dos años y que reúnen a los alumnos de Formación Profesional que mejor han demostrado sus habilidades profesionales en los campeonatos nacionales de sus respectivos países.



En la pasada edición de las 'Spainskills 2019, Andalucía obtuvo un total de 6 medallas, 2 de oro y 4 de plata entre las 25 modalidades donde competían los 25 participantes andaluces.

