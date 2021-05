Capital El Ayuntamiento licita la redacción del proyecto del entorno del Hospital Provincial domingo 02 de mayo de 2021 , 18:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Las obras municipales, con una inversión aproximada de un millón de euros, vendrán a completar los trabajos de rehabilitación que lleva a cabo Diputación para convertir el edificio en el primer Museo del Realismo Español



El Ayuntamiento de Almería, a través de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, ha aprobado el pliego de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas, así como la contratación de los servicios de redacción de proyecto, dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y responsable del contrato para la renovación de la urbanización en el entorno del Hospital Provincial, actualmente en proceso de rehabilitación a través de las obras promovidas por la Diputación Provincial de Almería.



El presupuesto de licitación de esta contratación asciende a la cuantía de 84.409,60 euros, estableciéndose el plazo de cuatro meses para la redacción de un proyecto cuya inversión se estima, por parte del Ayuntamiento de Almería, en un millón de euros.



La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha explicado que “con esta actuación, planteada como reforma integral, el Ayuntamiento viene a sumarse, como ya se había anunciado, al proyecto de rehabilitación del antiguo Hospital Provincial de Santa María Magdalena y su transformación en el que será el primer Museo del Realismo Español Contemporáneo del país”, impulsado por la Diputación Provincial para la puesta en valor de “uno de los edificios más emblemáticos con los que cuenta la ciudad”.



En este sentido, ha recordado la inclusión en el presupuesto de este año de una partida destinada a las obras de urbanización del entorno del edificio, un millón de euros que será empleado en "acondicionar toda la manzana que rodea el inmueble, dignificando todo ese espacio para cuando abra sus puertas al público el nuevo Museo del Realismo Español Contemporáneo, previsiblemente en la primavera de 2022".

