Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital 150 proyectos de diseño en el IV concurso ‘Dale al arte por la igualdad’ jueves 09 de marzo de 2023 , 16:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala Paola Laynez destaca en la entrega de premios “el compromiso con la igualdad que han demostrado los alumnos en sus creaciones” El IV Concurso Intercentros ‘Dale al arte por la igualdad. Diseña la Moda de Mujeres Artistas’, organizado por el Ayuntamiento de Almería y el IES Maestro Padilla, en el marco de su proyecto ‘Universo: Mujer tenías que ser’, con la colaboración de la Escuela de Artes y el diseñador de moda Sergi Regal, ya tienen ganadores. En esta edición se han ampliado los premios a tres categorías (Infantil y Primaria, Secundaria y Bachillerato y Ciclos Formativos) debido al éxito de la iniciativa y a la gran cantidad de trabajos presentados. El jurado ha decidido que los diseños que mejor simbolizan la igualdad entre hombres y mujeres han sido los de Inés Cantón Blanco, del CEIP Nueva Almería; María Fernández Álamo, del IES Azcona; y Claudia Salas, de la Escuela de Arte. Además, los alumnos Nayara Yélamos García, del CEIP Europa, y Pepe Fernández López, del IES Alhamilla, han recibido una mención especial. Las premiados han recibido este jueves, en el patio de la Escuela de Artes ‘Carlos Pérez Siquier’, una invitación para recibir una chaqueta tipo “bomber” diseñada a medida por el almeriense Sergi Regal, que ha apadrinado el concurso. La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha explicado que se trata de “un proyecto abierto a todos los centros, de hecho han participado más de diez, con ideas diferentes para visibilizar una igualdad que tiene que ser total”. En este sentido, la edil ha apelado “a la unidad, sin diferencias, para sembrar en las nuevas generaciones esa fuerza que nos permite alcanzar la igualdad”. Por su parte, María José Ferrer, coordinadora de igualdad del IES Maestro Padilla, ha señalado que “la intención de esta iniciativa es visibilizar a la mujer en los distintos espacios y tiempos”. Asimismo, ha asegurado que el objetivo del concurso ha sido “hacer un diseño de moda, buscando algún cuadro, fotografía o escultura realizada por una mujer”. El diseñador Sergi Regal, padrino de este año, ha subrayado que “ha sido una experiencia maravillosa”, a la vez que ha reconocido que “cuando vimos los trabajos, alucinamos y fue sorprendente por el talento y la cantera que tenemos en Almería”. José Antonio Baños, secretario y profesor de la Escuela de Artes, ha sostenido que “el año que viene tendremos que coordinarnos para ceder el claustro entero, viendo la participación que cada año va sumando el concurso”. Finalmente, ha mostrado la intención de “seguir colaborando” con la iniciativa. Los 150 trabajos están expuestos en el patio de la Escuela de Artes y se pueden contemplar hasta este viernes. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.