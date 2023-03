Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Desnudos contra las energías renovables invasivas jueves 09 de marzo de 2023 , 16:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un grupo de personas en Almería protestó desnudo contra la construcción de una macroplanta solar. Su lema fue "Renovables, sí; pero no así". La protesta tuvo lugar en el municipio de Lucainena y los manifestantes se desnudaron para mostrar su desacuerdo con la construcción de la planta fotovoltaica. La responsable del cortijo 'El Saltador', Claudia Scholler, publicó en Facebook que después de 15 meses intentando dialogar con las autoridades responsables y presentando propuestas alternativas sin éxito, se ven obligados a desnudarse porque una empresa multinacional de inversión llamada X Elio está esperando grandes beneficios con la construcción de una gran planta fotovoltaica en el Valle y la Vía Verde de Lucainena de las Torres Almería. La Asociación Cultural Valle el Saltador es la plataforma encargada de defender el valle y la vía verde, y cuestiona si realmente es necesario vender tan barato o si hay alguna ventaja desconocida por ellos. Algunas personas se quejan de la construcción que se realizará a menos de un kilómetro del casco urbano, argumentando que el proyecto está mal diseñado debido a que se encuentra en una zona con un alto valor paisajístico. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

