Capital 17 bancos nuevos la plaza de Venta Gaspar viernes 06 de agosto de 2021 , 15:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, ha visitado la zona junto a los vecinos y se ha mostrado “satisfecha” por dar cumplimiento a esta demanda vecinal





El Ayuntamiento de Almería ha dotado de 17 bancos nuevos la plaza del barrio de Venta Gaspar, haciendo de este punto de encuentro un lugar “más amable y confortable”. Así lo ha explicado la concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, en su visita a la zona para comprobar el “buen resultado” de esta actuación.



“La Plaza de Venta Gaspar es muy utilizada a diario por los vecinos del barrio, quienes nos transmitieron la necesidad de colocar unos bancos para hacerla aún más acogedora, por lo que con la instalación de este mobiliario estamos dando cumplimiento a su demanda”, ha explicado “satisfecha” la concejala delegada del área.



La actuación, que ha supuesto una inversión de 8.470 euros, ha consistido en la instalación de 17 bancos artesanales de madera,con respaldo y reposa brazos, distribuidos por la plaza. Tal y como pidieron los vecinos, no ocupan la plaza, sino que se han utilizado los muros de las jardineras y parterres como base, manteniendo así el aspecto de una plaza diáfana que permite la celebración de actividades y el juego de los más pequeños.



Los vecinos, por su parte, se han mostrado “encantados” con esta actuación por parte del Ayuntamiento. “Estamos muy contentos. Ahora la plaza se llena desde la tarde hasta la noche de vecinos tomando el fresco aquí sentados”, ha explicado Amelia Quero Martín, vicepresidenta de la Asociación de Vecinos Sol y Arena, quien ha destacado la responsabilidad compartida entre todos “de cuidar bien los bancos y que nos duren mucho tiempo”.



Con esta nueva intervención municipal, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería demuestra, una vez más, su compromiso de hacer de todos los barrios de la capital lugares “más habitables y atractivos para vivir”, con actuaciones que mejoran el día a día de los vecinos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

