Capital El Ayuntamiento auditará 30 dependencias para conocer el gasto energético viernes 06 de agosto de 2021 , 15:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Aprueban en Junta de Gobierno el expediente de contratación del Servicio de elaboración de certificados energéticos de edificios municipales y auditoría energética con 44.700€ de presupuesto base





El Ayuntamiento de Almería está inmerso en el proyecto ‘Huella de Carbono del Municipio de Almería’ con el que pretende continuar avanzando en un modelo de ciudad sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Y en el marco de esta iniciativa, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación del Servicio de elaboración de certificados energéticos de dependencias municipales (CER) y auditoría energética (AE) de edificios singulares municipales. En total, se van a auditar hasta treinta dependencias vinculadas a la administración local.



Con un plazo de ejecución de seis meses y un presupuesto base de licitación de 44.700 euros, la contratación del servicio y la auditoría va a contribuir a la estrategia municipal de reducción de la huella de carbono mediante el aumento de la eficiencia energética en los edificios municipales. Una iniciativa por la que apuesta el Equipo de Gobierno, está incluida en el Plan Estratégico 2030 de la ciudad de Almería y en la que trabajan varias áreas municipales.



Se trata de un trabajo, ha dicho en más de una ocasión el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, que forma parte de una estrategia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el término municipal, con el propósito de “alcanzar un desarrollo sostenible, inteligente e integrador”.

Plan de reducción La innovación, el cambio climático o el cumplimiento con los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible son algunos de los pilares fundamentales de actuación del proyecto incluido en el Plan Almería 2030, ya que gracias a la realización del cálculo de huella de carbono podrán cuantificarse las emisiones GEI asociadas a las distintas actividades municipales. Esta cuantificación permitirá establecer un plan de reducción que servirá como referente a la hora de realizar acciones encaminadas a la sostenibilidad de la ciudad.



Por lo pronto, la elaboración de certificados energéticos y la auditoría energética se centra en los siguientes espacios municipales: Casa Consistorial, centro zoosanitario, dependencias municipales en la calle Alcalde Muñoz, edificio de servicios de El Toyo, Parque Infantil de Tráfico, Jefatura de Policía Local y edificio anexo, Centro de Interpretación Patrimonial, Centro Municipal de Acogida, edificio del Preventorio, Museos de doña Paquita, Ángel Vaente, Guitarra y Antonio Torres, edificio de Bomberos, dependencias municipales Rincón de Espronceda, Órgano de Gestión Tributaria, Palacio de Congresos de El Toyo, Casa del Cine, Centros de Servicios Sociales de Los Almendros, Ciudad Jardín y Chafarinas, Centro de la Mujer de Cortijo Grande, Brigada eléctrica, escuelas infantiles de Los Almendros y de El Alquián, Museo CAMA, Biblioteca Cabo de Gata y Biblioteca de Los Ángeles, edificio Marqueses de Cabra y edificio Los Flechas (sede de Hacienda). Otras adjudicaciones La Junta de Gobierno Local ha aprobado también la adjudicación del contrato menor para el suministro de 65 unidades de bancos a la mercantil Benito Urban SLU por importe de 11.671,66 euros que el área municipal de Sostenibilidad Ambiental utilizará para sustituir los que se encuentran deteriorados en diferentes puntos del término municipal.



Asimismo, se ha adjudicado el contrato para el suministro, desmonte e instalación de planchas de metacrilato incoloro en la cubierta de la Casa Consistorial por importe de casi 3.000 euros. Según explica la concejala delegada del área de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, este contrato va a dotar de mayor seguridad a la terraza de la Casa Consistorial a la que se accede por el Centro de Interpretación Patrimonial. Se trata de 21 placas que van a a venir a sustituir a las que, hoy algo deterioradas, están colocadas junto a las barandillas que dan a la Plaza Vieja. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

