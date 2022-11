Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar 2-0: El Almería cae en el Camp Nou y el domingo entrena sábado 05 de noviembre de 2022 , 23:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La UD Almería no pudo puntuar en su visita al Camp Nou tras un partido en el cual el FC Barcelona dispuso de las mejores ocasiones, pero se encontraban una y otra vez con un Fernando que estuvo espectacular todo el encuentro. El Almería también gozó de sus oportunidades con un Ramazani muy activo en ataque, aunque sin llegar a materializar ninguna. Dembelé conseguía el 1-0, en el 47' tras una buena acción individual y, en el minuto 61, llegaría el definitivo 2-0 anotado por De Jong, dejando sin opciones a un conjunto rojiblanco que nunca le perdió la cara al encuentro. Rubi cambiaba su sistema táctico respecto al anterior partido, volvía a la defensa de cinco, introduciendo a Chumi y a Kaiky en la zaga defensiva, en el centro del campo regresaba Samú Costa a la titularidad con el equipo. Arriba, también aparecía en el once inicial Larguie Ramazani. La primera parte pasó por el buen hacer ofensivo del FC Barcelona, pero también por el aguante de la UD Almería y un estelar Fernando que supo repeler las ocasiones que creaba el conjunto catalán. En el minuto 7, el equipo local tendría una muy buena oportunidad para poner el 1-0 en el marcador, un penalti que señalaría el VAR por una mano de Kayky; chutaría la pena máxima Lewandoski, pero acabaría fallándola. A pesar de este error, el conjunto catalán seguía creando peligro y comenzarían a aparecer las primeras paradas de mérito de Fernando. La primera, se la detendría a Jordi Alba, en el minuto 18, tras un buen disparo, fuerte y seco desde la frontal. A pesar de estas llegadas de peligro, los rojiblancos no le perdieron la cara al encuentro y pudieron llegar a ponerse por delante. En el minuto 22, Ramazani tendría un mano a mano contra Ter Stegen, en el que saldría victorioso el portero alemán, dejando sin opción a Larguie En la jugada posterior, salvó Kaiky, bajo palos, un disparo de Ferrán Torres que se iba para el fondo de la portería. Seguía creando peligro el FC Barcelona con un Ferrán muy activo en ataque que tuvo, en el minuto 34, una gran oportunidad para poner el 1-0 tras un pase de la muerte de Jordi Alba, aunque llegaría forzado a rematar y su disparo se iba rozando el palo. En el minuto 39, Fernando salvaba al Almería, Ferrán le pasaba la pelota a Dembelé dentro del área chica, pero éste, se encontraba con un meta rojiblanco espectacular que repelía la acción, poco después, el Barcelona tuvo otra ocasión, esta vez, Lewandoski, de cabeza, aunque su disparo se marchaba fuera. En el 43’ tuvo otra ocasión Ferrán que volvía a detener Fernando. El Almería tuvo una oportunidad antes del descanso en una indecisión de la defensa blaugrana, pero ningún jugador rojiblanco estuvo acertado ofensivamente. Rubi haría dos cambios al descanso, saldrían al terreno de juego Sousa y Babic por Kaiky y Baptistao. Poco después de los cambios, en el 47’, llegaría el primer gol del Barcelona tras una muy buena acción de Dembelé. Esto, creó más espacios en el campo y el conjunto local tuvo muchas ocasiones para ampliar el marcador, pero en todas ellas se encontrarían con un Fernando estelar. En el 61’, le realizaría un paradón a Ansu Fati, pero en el rechace De Jong batiría al portero rojiblanco para subir el 2-0. Lo seguía intentando el Almería; Ramazani tuvo una ocasión tras un pase atrás de Portillo, aunque el belga golpeaba mal la pelota y su disparo no iría entre los tres palos. El FC Barcelona intentaría anotar el tercer gol, pero entre el portero rojiblanco y la defensa, lo evitaban. Finalmente, el partido finalizaría con ese resultado favorable a los locales. DOMINGO El Almería regresa este domingo de Barcelona después de afrontar el partido de la décimo tercera jornada de Liga en el Spotify Camp Nou, y nada más aterrizar en el aeropuerto de nuestra ciudad la expedición se dirigirá al Power Horse Stadium para llevar a cabo una sesión de entrenamiento. Como suele ser habitual será de recuperación para los que más minutos tuvieron ante el FC Barcelona, y más intensa para los demás. La plantilla no tendrá respiro al afrontar dos partidos de competición oficial antes del parón por el Mundial. El miércoles (19 horas), recibe al Getafe, encuentro que preparará el lunes y el martes con sendas jornadas de trabajo vespertinas y a puerta cerrada. Después de jugar contra el Getafe habrá día descanso el jueves, y tanto el viernes como el sábado los entrenamientos irán enfocados a la Copa del Rey. La primera de estas sesiones será matinal y la segunda y última de tarde; en ambos casos también a puerta cerrada. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

