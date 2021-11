2-0: En Burgos el Almería logra su quinta victoria consecutiva

La UD Almería sumó frente al Burgos su quinta victoria consecutiva, que le hace ser más líder de LaLiga SmartBank, en un encuentro en el que los rojiblancos se adelantaron pronto y mostrarían una espectacular concentración hasta el final, que fue cuando, precisamente, llegaba el 2-0 definitivo. Ya desde el primer minuto ganaban los indálicos gracias a un gol de Lazo y, aunque habría acercamientos como para haber sentenciado con anterioridad, la emoción se mantuvo hasta que Arnau Puigmal marcó en el último minuto.

No pudo comenzar mejor el duelo para los intereses del Almería, ya que, al poco del comienzo, el cuero lo recibía José Carlos Lazo, que no perdonó la oportunidad de establecer el 1-0 en el electrónico. Y es que los locales habían arrancado con ambición ofensiva y, de hecho, estuvieron a punto de ampliar la renta poco después en una acción en la que Sadiq obligó a trabajar al meta del Burgos y en un golpeo de Curro desde la frontal que se fue rozando el poste.

Es más, durante los primeros cuarenta y cinco minutos no se verían otros ataques que no tuvieran el color rojiblanco como protagonista. Así pues, en el 28 Curro buscó sorprender desde lejos y el balón salió rozando el larguero, mientras que en el 34 fue Sadiq el que no encontró el gol por escasos centímetros.

El guion no cambió con la llegada del segundo acto. Tanto fue así que Caro tuvo que volver a aparecer en una nueva llegada indálica para mantener a su equipo con aspiraciones de conseguir el empate. Además, si ya de por sí estaba siendo un gran duelo de nuestros representantes, Appiah, Arnau y Nieto entraron al campo a la altura del 69 y mantuvieron el nivel, contribuyendo a más ocasiones locales e, incluso, a la llegada de un segundo tanto, que, sin embargo, no subiría al marcador tras una revisión del VAR. Por aquel entonces corría el minuto 84.

Sea como fuere, la anulación del gol le dio una mínima oportunidad al Burgos, que haría en esta recta final su único disparo entre los tres palos, siendo Fernando Martínez el encargado de evitar las tablas mediante la realización de una sensacional parada en un esférico que iba encaminándose hacia la escuadra.

La UD Almería estaba mereciendo volver marcar y lo haría. El partido andaba ya por el alargue cuando Dyego Sousa —que había entrado al terreno de juego unos minutos antes— hizo una jugada buenísima apurando la línea de fondo —como ya ocurrió en El Molinón— y se la cedió atrás a Arnau Puigmal, que sentenciaba la consecución de los tres puntos.

Así fue como el conjunto almeriense sumaba a su casillero la quinta victoria de manera consecutiva, permitiendo también ampliar la ventaja en la tabla clasificatoria con respecto al segundo, que ahora es de 6 puntos, y con el tercero, al que supera en 7.