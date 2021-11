Capital 750 interesados e inscritos en la Empresa Municipal ‘Almería XXI’ optan a 26 viviendas domingo 07 de noviembre de 2021 , 20:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El sorteo de esta nueva promoción tendrá lugar el martes, 9 de noviembre, a partir de las 10.00, en el Teatro Apolo



El Ayuntamiento de Almería, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda 'Almería XXI', procederá el próximo martes, 9 de noviembre, al sorteo de las 26 viviendas protegidas que construirá en breve en Avda Vilches. A estas viviendas protegidas de precio general en venta optan un total de 750 solicitantes, inscritos en la Empresa Municipal e interesados por esta nueva promoción, segunda que desarrolla en esta zona, en concreto, sobre el solar existente entre Avenida de Vilches y las calles Quintana, Granada y Capitán García Andújar.



Como ya ocurriera con el otro edificio promovido por ‘Almería XXI’ en Avenida de Vilches, en su caso 29 viviendas, el mayor número de demandantes que de viviendas existentes obliga la celebración de un sorteo que, finalmente, tendrá como escenario el Teatro Apolo, con mayor aforo que el Salón de Plenos, anunciado inicialmente como lugar para este sorteo.



Y es que, como ha explicado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras y consejera delegada de Almería XXI, Ana Martínez Labella, “respecto de la anterior promoción sorteada, se ha triplicado el número de interesados por estas viviendas”, lo que ha obligado a buscar un lugar con mayor capacidad para albergar la más que probable presencia de un notable número de público que acompañe este momento”.



En este sentido, la edil popular ha venido a recordar el “interés y expectación” que antes suscitaban este tipo de sorteos, rememorando los comienzos de la Empresa Municipal de la Vivienda y la puesta en marcha de sus primeras promociones. Como se establece en el procedimiento, junto a los beneficiarios de las viviendas, el sistema de sorteo designará reservas para el caso de que se decline la adjudicación.



Previamente a la celebración de este sorteo público, la Empresa Municipal de la Vivienda obtenía el pasado jueves, concedida por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, licencia para la construcción de estas 26 viviendas protegidas que incluyen trasteros y garajes.



El siguiente paso, que deberá abordarse en el seno del Consejo de Administración de la Empresa Municipal, será la licitación de unas obras que cuentan con un presupuesto de ejecución material, estimado, de 1,6 millones de euros.



El proyecto constructivo, redactado por la UTE 'Lotoarq', incluye 26 viviendas (una para personas con movilidad reducida, tres de dos dormitorios, 21 de tres dormitorios y 2 de cuatro dormitorios) y el mismo número de plazas de garaje y trasteros. La superficie de las viviendas de este nuevo edificio varía entre los 55,67 m² a los 88,82 m². Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

