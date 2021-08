2-1: El Almería hace otro gran partido

viernes 20 de agosto de 2021

Los rojiblancos muestran autoridad frente al Oviedo y se llevan la victoria con goles de Lazo y Robertone





La UD Almería logró la segunda victoria de la temporada al volver a desarrollar un gran partido hasta superar al Real Oviedo con los goles de Lazo y Robertone. En líneas generales, los rojiblancos fueron muy superiores a su rival y no tendrían que sufrir inconvenientes, exceptuando una sola ocasión en la que los visitantes marcaron. El conjunto almeriense se adelantó a los cuatro minutos del duelo y el centrocampista argentino haría el tanto del triunfo antes del descanso (2-1). Se vería una segunda mitad de oficio para la consecución de los tres puntos en el día que el público regresaba en más número al Estadio de los Juegos Mediterráneos.



Solamente habría un cambio en el once inicial con respecto a los que comenzaron el duelo en Cartagena. En concreto, Juanjo Nieto sustituyó a Aitor Buñuel en el lateral derecho, por lo que se mantuvieron Fernando, Chumi, Iván Martos, Akieme, Samú, Robertone, Curro, Lazo, Ramazani y Sadiq Umar.



El arranque rojiblanco fue apoteósico. Apenas habían transcurrido cuatro minutos cuando Sadiq le dejó el cuero a Lazo y este no perdonaba la ocasión de hacer el 1-0. El gol se festejó con fuerza en un Estadio de los Juegos Mediterráneos que contaba con cerca de 4.000 espectadores.



Los locales estaban prolongando la imagen vista en la primera jornada de LaLiga SmartBank. De hecho, solo se viviría un error, que, por otro lado, el Oviedo lo aprovechó para hacer el 1-1. Obeng sería el encargado de poner la igualada en el electrónico cuando corría el minuto 14.



Ahí la totalidad del choque se teñiría en los colores del Almería. Se irían sucediendo las llegadas de los pupilos de Rubi. En concreto, en el minuto 40, Sadiq marcó, pero el colegiado lo anuló por falta. Sí subiría al marcador, en cambio, un potente disparo de Robertone en la prolongación. La superioridad indálica permitió que el resultado al descanso fuera de 2-1.



Tras la reanudación se mantuvo el guion de desarrollo con una UDA dominadora. Nuestros representantes pretendían ampliar su renta a través de un juego de combinación rápida y en el que se vivía una grandísima explosividad a la hora de ganar metros del terreno de juego. En esas, en el 62, Juanjo Nieto se internó por la banda derecha, pero Portillo —que acababa de entrar en sustitución de Lazo— no llegó al remate por poco.



La recta final destacaría por el oficio rojiblanco para mantener el marcador favorable. Los locales tendrían algún acercamiento más, aunque, en el más claro de ellos, Femenías evitó un gol de Sadiq Umar. Además, al propio nigeriano le fue anulado un otro tanto en el descuento por fuera de juego. El Almería cerró a la perfección la contienda, se quedó el triunfo y ya suma seis puntos en la clasificación.