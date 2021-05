2-1: El Almería se asegura estar en los play-off

martes 25 de mayo de 2021 , 09:08h

Los rojiblancos pudieron encarrilar claramente el partido, pero al final hubo incertidumbre en el marcador. Sadiq falló un penalti







La UD Almería se reencontró con la victoria en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, después de seis jornadas sin hacerlo, y le sirvió al conjunto rojiblanco para certificar matemáticamente su presencia en el play-off de ascenso a LaLiga Santander. Los almerienses consiguieron un marcador de 2-1, que fue corto según las numerosas ocasiones que tuvieron como para sentenciar, dentro de un duelo en el que se pasó de una posible goleada a la incertidumbre tras el gol del Logroñés. En cualquier caso, no hubo peligro de que los tres puntos se esfumaran, por lo que los indálicos cerrarán la fase regular dentro de la promoción, pero pendientes de la posición concreta.



Rubi decidió hacer solamente dos cambios en el once inicial con respecto a los que arrancaron el duelo en Cartagena. Uno de ellos era obligado, ya que Samú Costa estaba sancionado y su lugar lo ocupó César de la Hoz. Por otro lado, la modificación técnica estaba en el eje central de la zaga: Chumi entraba por Ivanildo.



La contienda arrancó de la mejor manera que el Almería se podía imaginar. Apenas habían pasado dos minutos de juego cuando Manu Morlanes filtró un pase a la carrera de Sadiq Umar, que no perdonaba ante la salida del guardameta visitante. Era el 1-0 y el guion del tiempo posterior no varió en el sentido de que los locales no cesaron en su empeño de buscar la meta de Santamaría.



Conforme iba avanzando el encuentro, el conjunto rojiblanco generaba más llegadas. En esas, en el 21, un envío desde la banda izquierda fue rematado por Sadiq. El cuero se marchó rozando el poste. El que no perdonaría poco después sería Chumi, artífice del 2-0 al cabecear un saque de esquina ejecutado por José Carlos Lazo.



El Almería se estaba gustando en el primer periodo. De hecho, el resultado pudo ser aún más abultado antes de llegar al descanso al provocar Ramazani un penalti a favor. Sadiq tomó la responsabilidad del lanzamiento sin suerte porque su golpeo salió fuera.



Tampoco acertó el plantel indálico en tiempo ya de la segunda mitad. En esta ocasión, el delantero nigeriano se convirtió en asistente para la incorporación en carrera de Lazo. Sin embargo, el futbolista natural de Sanlúcar de Barrameda no estuvo fino en el mano a mano con Santamaría.



Fue entonces cuando fantasmas de duelos anteriores aparecieron en el Estadio de los Juegos Mediterráneos en forma del 2-1. En la jugada, Makaridze le entregó un pase comprometido a Chumi, que no hacía un buen control, y de las dudas de ambos se aprovechó Leo Ruiz enviando el cuero a la red. El cronómetro marcaba que era el minuto 68.



El tramo final tuvo más incertidumbre que llegadas reales del Logroñes que pudieran comprometer el resultado. Conforme iba llegando la conclusión, Rubi fue dando entrada a Robertone, Brain, Corpas y Jorge Cuenca. Además, no sería necesaria la intervención de ninguno de los porteros desde el momento en el que marcaron los visitantes hasta el pitido del colegiado.



De esta manera, sumándole las noticias que llegaban de que el Sporting de Gijón había empatado su compromiso, la UD Almería selló su presencia matemática en el play-off de ascenso a LaLiga Santander, teniendo pendiente en la última jornada la posición concreta desde la que deberá encarar esa fase.