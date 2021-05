Deportes Ampliar 2-1: Una decisión polémica deja al Almería Femenino en peligro de descenso domingo 30 de mayo de 2021 , 19:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Señalado un penalti más que dudoso a favor del conjunto local en tiempo de descuento y cuando las rojiblancas estaban casi salvadas La polémica sería protagonista en el desenlace del partido de la UD Almería Femenino en San Miguel, ya que un penalti más que dudoso —dicho de otra manera, en el que la jugadora rojiblanca sacaba el balón con una claridad pasmosa—, en el minuto 94, lleva el peligro al conjunto almeriense, que deberá esperar a conocer los resultados que faltan en el grupo II (alrededor del 13 de junio) para saber si continúan en la Primera División Nacional Femenina. Antes, Jessi había logrado igualar un tanto del cuadro local, pero el 2-1 fue el marcador final y la incertidumbre se instalará en las filas indálicas. Hasta que el árbitro Santiago Quijada Alcón se convirtió en la figura determinante, la contienda estaba dejando un encuentro vibrante de dos equipos que estaban echando el resto sobre el rectángulo de juego por lograr sus objetivos deportivos. En este primer periodo, la llegada más destacada sería visitante. Fátima se quedó sola en un mano a mano, pero el poste evitaba el tanto. Tras la reanudación llegó el momento en el que el Almería Femenino tuvo que armarse de valor. Apenas habían pasado unos instantes del segundo acto cuando, en el 52, Koko probó fortuna desde lejos con un golpeo seco con el que superaba a Ani. Era el 1-0. Ese marcador obligaba a las almerienses a tener que arriesgar en un terreno de juego que no facilitaba la apuesta por un fútbol combinativo, sino que, por sus reducidas dimensiones, obligaba a tener que buscar acercarse de una manera más directa. En esas, en el 62, Jessi entró al campo sustituyendo a Laura. La incorporación de la futbolista natural de Águilas permitió a las rojiblancas acumular más presencia en la zona ofensiva. Así pues, la internacional por España de fútbol playa controló a la altura del pico del área, se perfiló y el esférico entraba por la escuadra para ser sinónimo del 1-1. El cronómetro marcaba que faltaban diez minutos para la finalización del tiempo reglamentario. Las emociones estaban como si fuera una montaña rusa. El empate por un instante salvaba a ambos conjuntos, pero en Córdoba igualó su encuentro el Málaga B frente a La Rambla. Fue entonces cuando al encuentro llegaron decisiones de difícil comprensión para aquellas personas que observaban como espectadores. Llegó el minuto 90 y con él la primera polémica: ¡un descuento de 7 minutos en un partido sin apenas interrupciones! La segunda no se haría esperar, Pilar se iba a la calle como consecuencia de dos cartulinas amarillas. Eso sí, la cosa no se quedaría ahí; aún quedaba la jugada que puede cambiar una temporada. El Almería Femenino no estaba teniendo problemas para despejar los balones en los intentos del Polideportivo San Miguel, pero eso fue hasta que el árbitro vio un penalti en una acción en la que Marisa robaba el cuero de manera limpia y podía provocar la contra visitante. De manera sorprendente, la pelota estaba en el punto de máximo castigo, era el minuto 94, y el curso estaba en un duelo entre Ángela, jugadora local, y Ani. La portera almeriense adivinó el lanzamiento, aunque sin poder evitar el 2-1. Aún quedaban tres minutos de los siete que se habían prolongado. No le quedaba otra a nuestras representantes que apelar al “Almería nunca se rinde”. Sin embargo, esto no sería posible. El reloj no marcaba el 97, que era el tiempo mínimo que se había alargado la consienta, pero sí se escucharon los tres pitidos de la conclusión final por parte del colegiado extremeño. De este modo, viviendo en primera persona que todo estaba en su contra, la entrega del Almería Femenino no tendría el premio buscado, pudiendo una acción polémica suponer la pérdida de la categoría. Eso no se producirá por el momento, puesto que al grupo II le resta hasta el fin de semana del 13 de junio. Será durante estas fechas donde las rojiblancas deben ir refrescando constantemente los resultados esperando el ‘pinchazo’ del equipo implicado en el arrastre. Ficha técnica: Club Polideportivo San Miguel: Esther; Paula, Nelsa (Marta Pajuelo, min. 47), Andrea (Sara Prieto, min. 77), Melo, Alba, Lorena (Melani, min. 47), ML, Noelia, Koko (Lucía, min. 70) y Ángela. UD Almería Femenino: Ani; Eva, Pilar, Laura (Jessi, min. 62), Esther, Anita París, Mireya (Chelo, min. 88), Ana Carrascosa (Cristina, min. 45), Paqui (Marisa, min. 88), Sonia y Fátima. Goles: 1-0, min. 52: Koko. 1-1, min. 81: Jessi. 2-1, min. 94: Ángela (p.). Árbitro: Santiago Quijada Alcon, del colegio extremeño. Amonestó a Mara Pajuelo por parte de las locales, así como a Ana Carrascosa y Paqui, del Almería Femenino. Además, expulsó a Pilar, jugadora de la UD Almería Femenino, en el minuto 90, como consecuencia de dos cartulinas amarillas. Incidencias: partido correspondiente a la última jornada del campeonato de liga dentro del grupo IV de la Primera División Nacional Femenina. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

