2 menores entre los 5 heridos tras un accidente con dos turismos en Roquetas de Mar

Un total de cinco personas, dos de ellas menores, resultaron heridas durante la pasada madrugada tras un accidente de tráfico con dos turismos implicados en el municipio de Roquetas de Mar (Almería). Según ha informado el servicio unificado de emergencias 112, sobre las 0,15 horas se recibieron varios avisos de particulares que advertían de una colisión frontal entre dos vehículos y del posterior choque de uno de ellos contra una pared en la calle Pozoblanco, en la pedanía de Las Marinas. De inmediato, el centro coordinador activó a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061. Los sanitarios confirmaron que cinco personas resultaron lesionadas en el accidente; una de ellas, una mujer de 22 años, fue evacuada al hospital de Poniente. El resto, un hombre de 35 años, una mujer de 32 y dos menores de 9 y 11 años, fueron atendidos en el lugar del accidente por los efectivos médicos.

