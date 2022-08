Almería María Vázquez felicita la incorporación de cuarenta y tres nuevos policías locales viernes 12 de agosto de 2022 , 18:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa en funciones preside la toma de posesión de los nuevos policías que se incorporaron al servicio y reitera el “compromiso” municipal para seguir ampliando plantilla y dotarla de medios La alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Almería, María del Mar Vázquez, ha felicitado la incorporación oficial al servicio de los 43 nuevos policías locales que han tomado hoy posesión del cargo en el acto que se ha celebrado en el Teatro Apolo de la capital. Un Cuerpo “ejemplar y generoso que suele ser la primera línea de respuesta del Ayuntamiento de Almería ante casi cualquier contingencia”, ha destacado Vázquez, reconociendo además en los nuevos agentes “su preparación tras un largo proceso de formación”. En este sentido ha venido a reconocer que “la ciudad y los almerienses “confiamos en vuestra profesionalidad, saber hacer y generosidad” Acompañada por los concejales de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca; Economía y Función Pública, Juanjo Alonso; Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella; Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, de otros miembros de la Corporación municipal, así como del superintendente de la Policía Local, Jorge Quesada, la alcaldesa en funciones ha querido poner en valor el que los 35 hombres y 8 mujeres incorporados hoy al servicios sean desde hoy “parte de la historia de la Policía Local y de su novena promoción, siete de las cuales se han formado en la Escuela de la Policía Local”. Para la alcaldesa en funciones ha quedado claro “vuestro compromiso a lo largo de estos meses de estudio y formación. Y quiero ser yo ahora, como alcaldesa en funciones, quien exprese una vez más el compromiso que este Ayuntamiento tiene hacia vosotros y hacia el cuerpo al que ahora pertenecéis. Nuestro compromiso, como ha sido siempre, es de de seguir rejuveneciendo la plantilla, ampliándola, dotándola de más y mejores medios y, sobre todo, acompañándola en todo momento”, ha recalcado. “Almería os quiere, os admira y os necesita”, ha reconocido Vázquez, insistiendo el la “confianza” que la ciudad deposita en los nuevos agentes. “Confiamos en vosotros y es justo que vosotros pongáis vuestra confianza en el Ayuntamiento y ahora en esta humilde alcaldesa. Caminemos juntos en el objetivo común de seguir haciendo grande nuestra ciudad, acompañando con vuestro trabajo a los hombres y mujeres que os quieren, os respetan y admiran”, ha concluido. Por su parte, el superintendente de la Policía Local, Jorge Quesada ha destacado que tras el acto de hoy, “protocolario y marcado por el compromiso, la tradición y el simbolismo, toca salir a la calle”. En este sentido ha pedido a los nuevos agentes que actúen “con sentido común” y haciendo gala de los valores intrínsecos a este cuerpo, entre otros, “respecto, humildad, compañerismo, tolerancia, compasión y firmeza”. “Asumís un importante y a la vez claro compromiso personal y profesional, un compromiso que conlleva además una gran responsabilidad y que tendrá una gran trascendencia para el conjunto de la sociedad. No pueden defraudar a Almería”, ha concluido Quesada. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

