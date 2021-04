Almería Ampliar 2.372 casos monitorizados por VioGen en Almería lunes 12 de abril de 2021 , 17:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El BOE publica la renovación de la adhesión de los ayuntamientos de Cantoria, Gádor, Los Gallardos, Tabernas y Tíjola al sistema VioGen El Boletín Oficial del Estado publica hoy la resolución de 30 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, por la que se publica la renovación de los convenios con los ayuntamientos de Cantoria, Gádor, Los Gallardos, Tabernas y Tíjola para la incorporación de sus respectivas Policías Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género. Dichos convenios fueron suscritos el pasado 5 de febrero entre el Ministerio del Interior y los citados ayuntamientos.



Los convenios establecen la forma de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y los ayuntamientos para adecuar aquellos mecanismos informáticos necesarios para que los miembros de las Policías Locales que actúen en materia de violencia de género, se incorporen al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género del Ministerio del Interior.



La vigencia de la renovación del convenio es de cuatro años. Antes de su finalización, la Secretaría de Estado de Seguridad y los ayuntamientos de Cantoria, Gádor, Los Gallardos, Tabernas y Tíjola podrán acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por hasta otros cuatro años adicionales.



25 ayuntamientos de Almería adheridos a VioGen

Con estos ayuntamientos, ya plenamente incorporados a la red VioGen, ya son 25 las localidades en Almería adheridas a este sistema, que se nutre de la información obtenida a partir de formularios de valoración de riesgo que sirven para adoptar medidas preventivas y de seguimiento y protección a las víctimas de violencia machista ajustadas a cada caso, por lo que “constituye una herramienta valiosa a la hora de evaluar la situación y las necesidades de las mujeres víctimas de malos tratos”, según señala el subdelegado del Gobierno de España en Almería, Manuel de la Fuente.



En este sentido, De la Fuente apunta que “en la lucha contra esta lacra no se puede retroceder” y que “el cumplimiento de la Ley integral contra la Violencia de Género y el desarrollo del Pacto de Estado que suscribieron los partidos políticos son pilares básicos de la política de Gobierno de Pedro Sánchez, que aboga por eliminar la violencia en una sociedad de convivencia pacífica”.





Casos en Almería

Según datos de la Unidad contra la violencia sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno de Almería, en la actualidad hay 2.372 casos activos en el ‘Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género’ en Almería. En relación a los casos activos en los que la víctima es una menor, la cifra es de 21 casos. El 45,69% de los expedientes activos en VioGen corresponde a mujeres cuya edad está comprendida entre los 31 y los 45 años.



Igualmente, en la actualidad hay 143 mujeres usuarias del servicio Atenpro, el dispositivo telefónico móvil que permite a las usuarias entrar en contacto en cualquier momento con un Centro teleatendido por personal cualificado. Este dispositivo cuenta, además, con un servicio de geolocalización que sirve como protección, pudiendo ser solicitado en Servicios Sociales por aquellas mujeres que sufren violencia machista.



De otro lado, Almería cuenta con 218 mujeres protegidas con los dispositivos de detección de proximidad (pulseras), que solo pueden acordarse por orden judicial en casos de violencia de género para controlar el alejamiento del agresor a su víctima. Sólo Madrid (con 281 dispositivos implantados) tiene más dispositivos de detección de proximidad que Almería.





Muertes por violencia de género en Almería

Desde el año 2003, 35 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en Almería. A este terrible dato, hay que sumar que dos menores han sido asesinados desde 2013 como medio para ejercer la violencia sobre sus madres. Fue ese año cuando se incluyó a los hijos de las mujeres víctimas de violencia como víctimas también de la violencia machista. Desde entonces, 14 menores han quedado huérfanos en Almería.





Pacto de Estado contra la Violencia de Género

En diciembre del 2017, los distintos Grupos Parlamentarios, las comunidades autónomas y las entidades locales representadas en la Federación Española de Municipios y Provincias, ratificaron el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Este Pacto de Estado supone la unión de un gran número de instituciones, organizaciones y personas expertas en la formulación de medidas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres.



El pasado mes de enero, los municipios de la provincia recibieron 305.031,10€ en transferencias para el impulso de medidas que sirvan para luchar contra la violencia machista. Los ayuntamientos podrán invertir ese montante hasta el próximo 30 de junio. Con estos ayuntamientos, ya plenamente incorporados a la red VioGen, ya son 25 las localidades en Almería adheridas a este sistema, que se nutre de la información obtenida a partir de formularios de valoración de riesgo que sirven para adoptar medidas preventivas y de seguimiento y protección a las víctimas de violencia machista ajustadas a cada caso, por lo que “constituye una herramienta valiosa a la hora de evaluar la situación y las necesidades de las mujeres víctimas de malos tratos”, según señala el subdelegado del Gobierno de España en Almería, Manuel de la Fuente.En este sentido, De la Fuente apunta que “en la lucha contra esta lacra no se puede retroceder” y que “el cumplimiento de la Ley integral contra la Violencia de Género y el desarrollo del Pacto de Estado que suscribieron los partidos políticos son pilares básicos de la política de Gobierno de Pedro Sánchez, que aboga por eliminar la violencia en una sociedad de convivencia pacífica”.Según datos de la Unidad contra la violencia sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno de Almería, en la actualidad hay 2.372 casos activos en el ‘Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género’ en Almería. En relación a los casos activos en los que la víctima es una menor, la cifra es de 21 casos. El 45,69% de los expedientes activos en VioGen corresponde a mujeres cuya edad está comprendida entre los 31 y los 45 años.Igualmente, en la actualidad hay 143 mujeres usuarias del servicio Atenpro, el dispositivo telefónico móvil que permite a las usuarias entrar en contacto en cualquier momento con un Centro teleatendido por personal cualificado. Este dispositivo cuenta, además, con un servicio de geolocalización que sirve como protección, pudiendo ser solicitado en Servicios Sociales por aquellas mujeres que sufren violencia machista.De otro lado, Almería cuenta con 218 mujeres protegidas con los dispositivos de detección de proximidad (pulseras), que solo pueden acordarse por orden judicial en casos de violencia de género para controlar el alejamiento del agresor a su víctima. Sólo Madrid (con 281 dispositivos implantados) tiene más dispositivos de detección de proximidad que Almería.Desde el año 2003, 35 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en Almería. A este terrible dato, hay que sumar que dos menores han sido asesinados desde 2013 como medio para ejercer la violencia sobre sus madres. Fue ese año cuando se incluyó a los hijos de las mujeres víctimas de violencia como víctimas también de la violencia machista. Desde entonces, 14 menores han quedado huérfanos en Almería.En diciembre del 2017, los distintos Grupos Parlamentarios, las comunidades autónomas y las entidades locales representadas en la Federación Española de Municipios y Provincias, ratificaron el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Este Pacto de Estado supone la unión de un gran número de instituciones, organizaciones y personas expertas en la formulación de medidas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres.El pasado mes de enero, los municipios de la provincia recibieron 305.031,10€ en transferencias para el impulso de medidas que sirvan para luchar contra la violencia machista. Los ayuntamientos podrán invertir ese montante hasta el próximo 30 de junio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.