Almería Estas son las actividades de la Junta por el Día del Libro en Almería lunes 12 de abril de 2021 , 16:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El poeta Emilio Prados, Autor del Año 2021, será el protagonista en esta fecha conmemorativa, en un año en el que Mariluz Escribano es Autora Clásica Andaluza





La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través del Centro Andaluz de las Letras, ha presentado esta mañana en rueda de prensa el programa de actividades para celebrar el Día Internacional del Libro, dedicado al poeta Emilio Prados, designado como Autor del Año 2021 por el CAL, en un año en el que la poeta Mariluz Escribano es Autora Clásica Andaluza. Más de 30 actividades, la edición de un Manifiesto para fomentar la lectura y un programa de narrativa transmedia sobre Emilio Prados componen la programación conmemorativa que se desarrollará durante el mes de abril en las ocho provincias andaluzas.



“El Año Prados arrancará con el Día Internacional del Libro. Prados es uno de los grandes poetas de la Generación del 27 y, sin embargo, el más desconocido de todos ellos. El Centro Andaluz de las Letras lo ha designado Autor del Año 2021 para recuperar su figura y difundir su obra dentro de su compromiso de rescate y cuidado del patrimonio literario”, ha destacado la secretaria general de Innovación Cultural y Museos, Mar Sánchez Estrella.



El acto central del Día Internacional del Libro se celebrará el viernes 23 de abril en Málaga con un recital biográfico en el que la directora del CAL, Eva Díaz Pérez, repasará la vida y obra de Emilio Prados con la intervención de los actores de la Cía Jóvenes Clásicos, José Carlos Cueva y Paco Inestrosa, que darán vida al poeta malagueño leyendo sus poemas.



La actividad comenzará con la lectura del Manifiesto a favor de la Lectura con el que el Centro Andaluz de las Letras invita a los centros educativos, universidades, bibliotecas e instituciones culturales a fomentar la lectura. En esta edición, el manifiesto ha sido elaborado por el poeta y director del Centro Cultural Generación del 27, José Antonio Mesa Toré, donde nos anima a hacer las maletas y viajar por el mundo de los libros. Mesa Toré realiza un bello elogio al placer de la lectura recordando a Unamuno, Homero, Cervantes, Caballero Bonald, Pablo García Baena, María Zambrano o a nuestro autor del año, Emilio Prados, entre otras autoras y autores andaluces.



“Pero haced las maletas: vamos a viajar a la Málaga de 1925, cuando dos jóvenes poetas, Emilio Prados (autor del año en 2021) y Manuel Altolaguirre abren una imprenta por la que pasarán, en persona o en libro, Juan Ramón, Federico, Rafael, Luis, Vicente, Jorge, José María y hasta Jacinta, la pelirroja… Una imprenta que tenía forma de barco y olía a papel, a tinta de mar, a madera de Clavileño, a aire donde flota un no sé qué que queda balbuciendo, y de la que zarpó la revista Litoral, añadiendo más belleza aun a la poesía de su generación”, escribe Mesa Toré en el manifiesto titulado ‘Ensíllame a Clavileño’.



Paralelamente, el Centro Andaluz de las Letras pondrá en marcha el Día del Libro un programa de narrativa transmedia titulado ‘Emilio Prados. Anatomía de un poeta’ en el que se difundirán píldoras virtuales a través de las redes sociales sobre la poesía de Prados. Junto a este hilo narrativo de su obra, se ofrecerá un álbum que recoge fotografías desconocidas de la biografía del poeta desde sus tiempos con los poetas de la Generación del 27, en la Imprenta Sur o fotografías más conocidas del malagueño. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Residencia de Estudiantes.





Desde mañana al 30 de abril, actos en torno al libro La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través del Centro Andaluz de las Letras, ha presentado esta mañana en rueda de prensa el programa de actividades para celebrar el Día Internacional del Libro, dedicado al poeta Emilio Prados, designado como Autor del Año 2021 por el CAL, en un año en el que la poeta Mariluz Escribano es Autora Clásica Andaluza. Más de 30 actividades, la edición de un Manifiesto para fomentar la lectura y un programa de narrativa transmedia sobre Emilio Prados componen la programación conmemorativa que se desarrollará durante el mes de abril en las ocho provincias andaluzas.“El Año Prados arrancará con el Día Internacional del Libro. Prados es uno de los grandes poetas de la Generación del 27 y, sin embargo, el más desconocido de todos ellos. El Centro Andaluz de las Letras lo ha designado Autor del Año 2021 para recuperar su figura y difundir su obra dentro de su compromiso de rescate y cuidado del patrimonio literario”, ha destacado la secretaria general de Innovación Cultural y Museos, Mar Sánchez Estrella.El acto central del Día Internacional del Libro se celebrará el viernes 23 de abril en Málaga con un recital biográfico en el que la directora del CAL, Eva Díaz Pérez, repasará la vida y obra de Emilio Prados con la intervención de los actores de la Cía Jóvenes Clásicos, José Carlos Cueva y Paco Inestrosa, que darán vida al poeta malagueño leyendo sus poemas.La actividad comenzará con la lectura del Manifiesto a favor de la Lectura con el que el Centro Andaluz de las Letras invita a los centros educativos, universidades, bibliotecas e instituciones culturales a fomentar la lectura. En esta edición, el manifiesto ha sido elaborado por el poeta y director del Centro Cultural Generación del 27, José Antonio Mesa Toré, donde nos anima a hacer las maletas y viajar por el mundo de los libros. Mesa Toré realiza un bello elogio al placer de la lectura recordando a Unamuno, Homero, Cervantes, Caballero Bonald, Pablo García Baena, María Zambrano o a nuestro autor del año, Emilio Prados, entre otras autoras y autores andaluces.“Pero haced las maletas: vamos a viajar a la Málaga de 1925, cuando dos jóvenes poetas, Emilio Prados (autor del año en 2021) y Manuel Altolaguirre abren una imprenta por la que pasarán, en persona o en libro, Juan Ramón, Federico, Rafael, Luis, Vicente, Jorge, José María y hasta Jacinta, la pelirroja… Una imprenta que tenía forma de barco y olía a papel, a tinta de mar, a madera de Clavileño, a aire donde flota un no sé qué que queda balbuciendo, y de la que zarpó la revista Litoral, añadiendo más belleza aun a la poesía de su generación”, escribe Mesa Toré en el manifiesto titulado ‘Ensíllame a Clavileño’.Paralelamente, el Centro Andaluz de las Letras pondrá en marcha el Día del Libro un programa de narrativa transmedia titulado ‘Emilio Prados. Anatomía de un poeta’ en el que se difundirán píldoras virtuales a través de las redes sociales sobre la poesía de Prados. Junto a este hilo narrativo de su obra, se ofrecerá un álbum que recoge fotografías desconocidas de la biografía del poeta desde sus tiempos con los poetas de la Generación del 27, en la Imprenta Sur o fotografías más conocidas del malagueño. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Residencia de Estudiantes. La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha programado más de 30 actividades en municipios y capitales de todas las provincias para conmemorar el Día Internacional del Libro desde mañana hasta el próximo 30 de abril.



“A pesar de todas las circunstancias, el Centro Andaluz de las Letras es consciente de la importancia que ha tenido la lectura en estos tiempos de soledad y confinamiento, y hemos querido que esta primavera se celebre este reencuentro especial y simbólico. Esta cercanía salvífica con los libros”, manifestó Mar Sánchez Estrella.



Presentaciones de libros, paseos literarios, diálogos, exposiciones, encuentros con autores, mesas redondas, entre otras, componen este programa destinado a fomentar el hábito de la lectura en Andalucía. Algunas de las principales actividades en las capitales de provincia son las siguientes:



En Sevilla, tendrán lugar las Jornadas “Sevilla: Punto de encuentro literario” en colaboración con la Fundación José Manuel Lara, la Fundación Cajasol y la librería Caótica. Los autores sevillanos Sara Mesa, Jesús Carrasco, Isaac Rosa, Daniel Ruiz, Susana Martín Gijón y Salvador Gutiérrez Solís, hablarán sobre el fenómeno literario producido en los últimos años donde una generación de escritores de referencia nacional e internacional está escribiendo desde Sevilla sin seguir el camino habitual de residir en Madrid o Barcelona, capitales de la industria editorial. Se celebrarán dos mesas redondas los días 26 y 27 de abril en la sede de la Fundación Cajasol.



Pero esta celebración literaria en Sevilla continúa con un acto de fomento de la lectura en zonas marginales con el rapero Sergio Haze, premio al mejor expediente universitario. Haze hablará el 19 de abril sobre el mundo del libro en una charla en el instituto Ramón Carande en un acto en colaboración con el Comisionado del Polígono Sur de Sevilla.



En Córdoba, el Centro Andaluz de las Letras rendirá homenaje a Emilio Lledó, autor del año 2020, con la inauguración el 16 de abril de la exposición “Sugerencias de la lectura”, comisariada por Cipriano Játiva, y el diálogo entre el profesor Ramón Román Alcalá y el periodista Jesús Cabrera sobre las múltiples facetas del pensador y la repercusión de su obra y sus ideas en la sociedad actual. Este encuentro tendrá lugar el 20 de abril en la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.



En Jaén, el Mes del Libro se centra en una actividad relacionada con Jaén y la novela histórica. Emilio Lara presenta su novela ‘Centinela de los sueños’, donde Jesús Maeso, autor de “Oleum. El aceite de los dioses” conducirá el encuentro. La actividad tendrá lugar el 27 de abril en la Biblioteca Pública Provincial.



La Feria del Libro de Almería volverá a contar con la colaboración del Centro Andaluz de las Letras en su próxima celebración a finales de abril con un programa centrado en la literatura juvenil e infantil. Además, el CAL inicia un programa en el Centro Andaluz de la Fotografía junto con la Filmoteca de Andalucía titulado ‘Photopoesía’ y donde se mostrarán las relaciones entre literatura y fotografía que además contará con una ambiciosa campaña de narrativa digital en redes sociales. Por último, la Biblioteca Pública Provincial acogerá a partir del 21 de abril la exposición ‘De la parte de la vida que me toca’ dedicada a Gustavo Adolfo Bécquer con la que el CAL conmemoró el pasado 150 aniversario de la muerte del poeta.



Con motivo de la celebración del Día del Libro en Cádiz, tendrá lugar el 23 de abril un paseo literario por los cafés y tertulias literarias del Cádiz de las Cortes a cargo de Marieta Cantos, profesora de la Literatura Española. Dentro del programa expositivo que el CAL ofrece a los municipios andaluces, Chiclana de la Frontera y el Puerto de Santa María acogerán las exposiciones ‘Lorca. Ensueño de la lejanía’ y ‘Pilar Paz Pasamar. Cantar, cantar, cantar es lo que importa’ durante el mes de abril.



En Granada, el programa del Mes del Libro comenzará mañana día 13 con el programa ‘Letras Capitales’ que presentará la novela de Elizabeth Mulder El retablo de Salomé Amat (Renacimiento) a cargo de la poeta Pepa Merlo, encargada de la edición. El acto, que se celebrará en la Biblioteca de Andalucía, contará con la presencia de Teresa Gómez. La siguiente cita tendrá lugar el 20 de abril con la intervención del poeta, narrador y director de la Casa Brenan, Alfredo Taján, sobre su libro de relatos “El retrato de Doris Day” (Renacimiento) acompañado por el poeta José Carlos Rosales.



En Huelva, el 22 de abril participará en el Museo de Huelva el poeta Juan Cobos Wilkins que hablará de su libro “Visconti pasea por Riotinto” (Editorial Fundación Olontia). El poeta estará acompañado por Pablo Sycet.



Programación del CAL para 2021

La Secretaría General de Innovación Cultural y Museos de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, Mar Sánchez Estrella, ha adelantado en la rueda de prensa los programas más destacados que el Centro Andaluz de las Letras desarrollará durante el 2021.



El Año Emilio Prados se inaugura con el Día Internacional del Libro pero “continuará con una amplia programación de actividades en otoño: una exposición sobre el poeta en el Palacio Episcopal de Málaga, gracias a la colaboración con la Fundación Unicaja; la publicación de un catálogo científico y una antología a cargo de Francisco Chica, y un cuaderno didáctico elaborado por María Dolores Gutiérrez Navas que se distribuirá por todos los centros educativos de Andalucía. Además, habrá otros actos especiales como un paseo literario por la Málaga de Emilio Prados y unas jornadas de homenaje que se celebrarán a lo largo de 2021”, explicó Sánchez Estrella.



En junio, tendrá lugar la celebración del centenario del nacimiento del poeta Pablo García Baena con actividades en Córdoba, su ciudad natal, y Málaga, su ciudad elegida. Ese mismo mes, el ciclo ‘Noches en la Casa Murillo’ arrancará en el Casa Murillo de Sevilla con actividades para rescatar el barroco a través de la memoria literaria.



2021 se centrará, además de Emilio Prados, en la autora granadina Mariluz Escribano, clásica andaluza. En torno a su figura y obra, el Centro Andaluz de las Letras organizará diversas actividades como un congreso, la colaboración en diversas publicaciones y dentro del programa de los Circuitos Literarios, se incorporará la lectura de su obra entre los lectores de los municipios andaluces participantes.



Además, este año volverá el programa “Conversaciones en el Museo”, que se inauguró el año pasado en el Museo de Málaga, y que cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja. Un programa donde el Centro Andaluz de las Letras proyecta una mirada literaria sobre el patrimonio histórico y artístico de los museos andaluces.



“No quiero olvidarme de una iniciativa que emprendimos en 2020 y que ha tenido una gran repercusión: la colección de los cuadernos didácticos del CAL cuyos dos primeros números se centraron en Bécquer y en Manuel Chaves Nogales. Estos cuadernos, que se distribuyen por los centros educativos de toda Andalucía, contarán en las próximas entregas con ediciones dedicadas a Emilio Prados, María Zambrano y Elio Antonio de Nebrija, del que el año que viene se conmemora el quinto centenario de su muerte” aseguró Mar Sánchez Estrella al final de su intervención.





Condiciones de reserva de entrada a las actividades

Debido a la situación de la pandemia causada por el Covid-19, el aforo de todas las actividades es reducido y será requisito indispensable reservar previamente la entrada. Consulta en la web del Centro Andaluz de las Letras la reserva de plazas en cada provincia. La Secretaría General de Innovación Cultural y Museos de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, Mar Sánchez Estrella, ha adelantado en la rueda de prensa los programas más destacados que el Centro Andaluz de las Letras desarrollará durante el 2021.El Año Emilio Prados se inaugura con el Día Internacional del Libro pero “continuará con una amplia programación de actividades en otoño: una exposición sobre el poeta en el Palacio Episcopal de Málaga, gracias a la colaboración con la Fundación Unicaja; la publicación de un catálogo científico y una antología a cargo de Francisco Chica, y un cuaderno didáctico elaborado por María Dolores Gutiérrez Navas que se distribuirá por todos los centros educativos de Andalucía. Además, habrá otros actos especiales como un paseo literario por la Málaga de Emilio Prados y unas jornadas de homenaje que se celebrarán a lo largo de 2021”, explicó Sánchez Estrella.En junio, tendrá lugar la celebración del centenario del nacimiento del poeta Pablo García Baena con actividades en Córdoba, su ciudad natal, y Málaga, su ciudad elegida. Ese mismo mes, el ciclo ‘Noches en la Casa Murillo’ arrancará en el Casa Murillo de Sevilla con actividades para rescatar el barroco a través de la memoria literaria.2021 se centrará, además de Emilio Prados, en la autora granadina Mariluz Escribano, clásica andaluza. En torno a su figura y obra, el Centro Andaluz de las Letras organizará diversas actividades como un congreso, la colaboración en diversas publicaciones y dentro del programa de los Circuitos Literarios, se incorporará la lectura de su obra entre los lectores de los municipios andaluces participantes.Además, este año volverá el programa “Conversaciones en el Museo”, que se inauguró el año pasado en el Museo de Málaga, y que cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja. Un programa donde el Centro Andaluz de las Letras proyecta una mirada literaria sobre el patrimonio histórico y artístico de los museos andaluces.“No quiero olvidarme de una iniciativa que emprendimos en 2020 y que ha tenido una gran repercusión: la colección de los cuadernos didácticos del CAL cuyos dos primeros números se centraron en Bécquer y en Manuel Chaves Nogales. Estos cuadernos, que se distribuyen por los centros educativos de toda Andalucía, contarán en las próximas entregas con ediciones dedicadas a Emilio Prados, María Zambrano y Elio Antonio de Nebrija, del que el año que viene se conmemora el quinto centenario de su muerte” aseguró Mar Sánchez Estrella al final de su intervención.Debido a la situación de la pandemia causada por el Covid-19, el aforo de todas las actividades es reducido y será requisito indispensable reservar previamente la entrada. Consulta en la web del Centro Andaluz de las Letras la reserva de plazas en cada provincia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas 11 películas desde este jueves en el Cineclub Almería Juan José Rosado presentará el libro ‘Catástrofes Enanas’ este jueves Las Bibliotecas retoma el servicio de préstamo y devolución El folclore latinoamericano llena el Apolo con Nuevos Aires y Troveros de Asieta La Agrupación San Indalecio se reactiva con prudencia e ilusión Derroche vocal y buenas canciones con Dani Fernánez El XIII Circuito Flamenco ‘Almería de Peña en Peña’ acoge seis actuaciones

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.