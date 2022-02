Deportes 20 medallas para el remo andaluz en el Cto. de España de larga distancia lunes 21 de febrero de 2022 , 13:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con podio para los clubes de Sevilla, Málaga y Almería El remo andaluz acumula tres oros, 10 platas y siete bronces en Orense, donde el Club Náutico Sevilla se proclama subcampeón, el Real Círculo de Labradores es quinto y Tiempo Libre El Ejido, Real Club Mediterráneo de Málaga y Guadalquivir 86 comparten la undécima posición RESULTADOS El Campeonato de España de larga distancia de remo ha abierto este fin de semana el calendario nacional en la localidad orensana de Castrelo de Miño, donde la Federación Andaluza de Remo ha estado representada por cinco clubes. En una competición en la que se han congregado 45 clubes procedentes de nueve comunidades autónomas, celebrada sobre la distancia de 5.5 km en las categorías cadete, juvenil, absoluta y remo adaptado, los remeros andaluces han sumado un total de 20 medallas, tres de ellas de oro, 10 de plata y siete de bronce. Al frente de la delegación de la FAR se ha situado el Club Náutico Sevilla, que se ha proclamado subcampeón absoluto por clubes al sumar dos oros, cuatro platas y dos bronces. Sus triunfos han llegado en dos sin timonel absoluto con el bote olímpico de Javier García y Jaime Canalejo, el skiff juvenil de Elisa Pérez y el skiff adaptado del diploma paralímpico Javier Reja, cuya presea no ha contabilizado para el medallero al haber sólo dos inscritos en la categoría PR1. Por su parte, el Real Círculo de Labradores ha ocupado la quinta posición en el medallero, en su caso con un oro, tres platas y cinco bronces, con triunfo para el dos sin timonel cadete de Manuel Cobo y Pablo Velasco. En la undécima posición conjunta, todos con una medalla de plata, han concluido su participación los otros tres clubes andaluces presentes en Orense: Club Tiempo Libre El Ejido, subcampeón en dos sin timonel juvenil con Sofía Naboni y Noemí Savin; Real Club Mediterráneo de Málaga, plata en skiff absoluto con Natalia de Miguel; y Guadalquivir 86, segundo en doble scull cadete con Amaro Manuel Pino y Fernando Márquez. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

