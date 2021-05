Deportes 200 ciclistas recorren la Mancomunidad del Bajo Andarax en la prueba decana de SDomínguez domingo 30 de mayo de 2021 , 18:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Antonio Rodríguez y Desiré Estévez, ganadores del tramo libre





200 ciclistas llegados desde toda Andalucía han tomado parte este domingo en la prueba decana de SDomínguez Producciones, la Marcha Ciclodeportiva del Bajo Andarax, que ha cumplido su novena edición con la colaboración de la Mancomunidad del Bajo Andarax y el patrocinio de la Comunidad General de Usuarios de Aguas de Almería (CGUAL), y con Hyundai Almerialva como vehículo oficial; una prueba de 90 kilómetros por toda la comarca que incluía un tramo libre, en el que los mejores han sido Antonio Rodríguez y Desiré Estévez.



El recorrido partía de la Ciudad Deportiva de Viator y finalizaba en El Cercado en Huércal de Almería después de 90 kilómetros a través de los siete municipios de la comarca, pasando por puntos emblemáticos de la misma como el Yacimiento Arqueológico de Los Millares, en Santa Fe de Mondújar. Benahadux, Gádor, Pechina y Rioja fueron los demás municipios por los que transcurrió esta prueba, la más longeva de todas las organizadas por la promotora de eventos deportivos almeriense y con la que esta empezó su trayectoria.



Desde la Ciudad Deportiva de Viator, los participantes se dirigieron a Huércal de Almería, regresaron a Viator y continuaron hacia Pechina. Desde allí, tomaron dirección hacia Benahadux y Rioja, pasando por Santa Fe de Mondújar y llegando al tramo libre de Las Parrillas, tras el que tuvo lugar el avituallamiento.



En este tramo libre, la general la encabezó Antonio Rodríguez, seguido de Fernando Romera (CDC Castell) y Amador Martínez, siendo las mejores participantes femeninas Desiré Estévez (Galosport), Beatriz Vargas (Femenino La Amatista) y Silvia Ferreiro.



Por categorías, en élite masculino venció Miguel Gómez, seguido de José Antonio García Guirado (Bikestore Almería) e Ioan Petz; en máster 30 se impuso José Manuel Ramón (Peña Ciclista La Cañá) ante Sergio Garre (Faster Wear Team) y Pedro José Venzal (SDomínguez); en máster 30 femenino Ana Belén Martínez (Femenino La Amatista) venció por delante de Lidia Ramírez y Nerea García; en máster 40 ganó Fernando Sánchez ante Juan Francisco Vicente (Bikestore Almería) y Noé Rodríguez (CD Juan Moreno); en máster 40 femenino Zsuzsa Toth (Femenino La Amatista) ante María del Mar Rodríguez (Bikestore Almería) y María Pérez Plaza; en máster 50 victoria para Carlos Magraner (Bicicletas Aristides) seguido de Juan José Barbero y Eduardo Fernández, ambos del Bikestore Almería; en máster 60 triunfo para Jesús Cruz ante Rafael Jiménez (Andalucía Nature) y Juan Jesús Salvador (Bikestore Almería) y en júnior para Manuel del Pino (Peña Ciclista La Cañá).



Desde ahí, tramo en descenso por el Yacimiento Arqueológico de Los Millares y Gádor hasta Rioja y Viator, volviendo a entrar el pelotón en Huércal de Almería rumbo a Benahadux y Gádor. Tras un nuevo paso por Rioja, los ciclistas pasaron por la rambla del Marraque y Viator, con destino a Huércal de Almería, donde estaba situada la meta en El Cercado.



A la entrega de premios asistieron el gerente de SDomínguez Producciones, Sergio Domínguez; la presidenta de la Mancomunidad del Bajo Andarax, Ángeles Castillo; el presidente de CGUAL, José Antonio Pérez; y el gerente de Hyundai Almerialva, Asier Arrizabalaga, además de alcaldes, alcaldesas o concejales de los Ayuntamientos que integran la comarca. Castillo y Pérez fueron, además, quienes se encargaron del protocolario corte de cinta al inicio de la prueba.



La Marcha Ciclodeportiva del Bajo Andarax ha sido organizada por SDomínguez Producciones, siendo la más veterana de todas las que conforman su calendario, junto con la Federación Andaluza de Ciclismo y ha contado con la colaboración institucional de la Mancomunidad del Bajo Andarax, el patrocinio principal de la Comunidad General de Usuarios de Aguas de Almería (CGUAL) a Hyundai Almerialva como vehículo oficial. Patrocinan, además, Fresh Logística, Fresh Sourcing, Mármoles Sánchez Cazorla, Paraje del Mueble, Pinturas Jusacolor, Iberdeco, Recambios Costasol, Rectificados Miñarro y Almericolor y colaboran Almesu, Clínica Altamira como centro médico recomendado y Frutas Ojeada en el avituallamiento.

