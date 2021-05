Javier A. García: “El PSOE de Almería tendrá que decidir si apoya indultar a los presos independentistas”

domingo 30 de mayo de 2021

El PP va a presentar mociones en todos los Ayuntamientos y en la Diputación para exigir al Gobierno que respalde las decisiones judiciales y no conceda el indulto a los líderes independentistas catalanes





El secretario general del PP de Almería, Javier A. García, ha afirmado que en las próximas semanas el PSOE de Almería tendrá que pronunciarse en los distintos plenos municipales y en el de la Diputación, tras la presentación de mociones por parte del PP, sobre si apoya indultar a los presos independentistas o respalda incondicional y absolutamente la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación y del estado de derecho y la democracia de nuestro país.



De esta forma, los almerienses podrán conocer la postura de los concejales, alcaldes y diputados provinciales socialistas de la provincia ante la intención de Pedro Sánchez de conceder un indulto a los condenados del 1 de Octubre por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos contra el criterio del Supremo y la Fiscalía, sin haber pedido perdón y con el ánimo de volver a repetirlo.



“Queremos que los alcaldes y concejales del PSOE se rebelen para que Sánchez no atraviese esa línea roja que supone una gravísima quiebra del Estado de Derecho y de la legalidad, y que de hacerlo, supondrá el fin del Partido Socialista constitucionalista”, manifiesta.



Javier A. García anuncia que su partido también va a recoger firmas ante este “duro golpe contra la democracia” y espera que Pedro Sánchez rectifique porque en estos momentos lo que está demostrando es que “está dispuesto a cruzar cualquier línea roja con tal de mantenerse en La Moncloa”.



“Estamos ante un presidente y un Gobierno que no esconden su voluntad de indultar a unos condenados que no sólo no han mostrado un ápice de arrepentimiento, sino que han dejado claro que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos”, afirma.



El secretario general del PP denuncia además que el Gobierno está poniendo en duda, al igual que hacen los líderes independentistas, el funcionamiento de la justicia española, con lo que ello significa de ataque a una institución que constituye el pilar fundamental de nuestra democracia, por ello en la moción presentada por el Partido Popular se le insta a respetar la independencia de las diferentes instituciones del Estado y las decisiones judiciales, y a no conceder el indulto a aquellos que han vulnerado, como ha declarado probado el Tribunal Supremo, no sólo la Constitución sino también otras leyes españolas.



Javier A. García finaliza afirmando que lo que quiere el Partido Popular es que se cumpla la ley y acusa a Sánchez de “no querer cerrar fracturas sino pagar facturas que firmó con los independentistas”.