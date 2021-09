Sociedad 2021, el año de las franquicias de Grow Shops Escucha la noticia La irrupción de las grow shop ha dado paso a la germinación de un sector casi virgen y con muchas posibilidades para nuevos emprendedores. Tanto en España como en Latinoamérica la expansión de este modelo de negocio no ha hecho más que crecer y se espera que 2021 se convierta en el año perfecto para invertir en este tipo de negocios. A pesar de que el cannabis es una de las sustancias naturales más estigmatizadas por la sociedad, su uso y consumo ético ha hecho que sus semillas se perciban desde una nueva perspectiva. Buena muestra de ello dan los, cada vez más, establecimientos que se asientan sin problemas con una cartera de clientes sólida. Erik Collado es probablemente el ejemplo más claro de cómo la constancia y el esfuerzo generan oportunidades de éxito como The Green Brand (growbarato.net), empresa líder del sector de la que hoy es CEO. Pero, ¿qué es lo que convierte a las grow shop en un negocio viable? La posibilidad de abrir una franquicia supone un aliciente extra porque los emprendedores reciben asesoramiento integral durante el proceso. Esto les ayuda a adentrarse en el sector con mayor seguridad y les brinda la oportunidad de aprender de aquellos que ya se han asentado dentro del mundo de las Grow Shops. Una franquicia es una buena oportunidad para aquellas personas que desean tener sus propios negocios, especialmente si además se sienten atraídos por el mundo del cultivo de semillas. El apoyo que reciben los franquiciados abarca todos los niveles: Desde el marketing y el ámbito comercial, al cuidado y tratamiento de la mercancía o cualquier cuestión relativa a la marca. La experiencia acumulada durante más de diez años de actividad funciona como un resorte para todos aquellos nuevos empresarios que tienen cierto interés en el mercado. Sin embargo, no es una alternativa restringida a unos pocos. Para adquirir una franquicia se requiere una inversión bastante accesible a todos los perfiles socioeconómicos. GrowBarato.net gestiona un stock muy elevado por lo que la inversión necesaria es muy reducida. Basta con una entrada mínima para acceder a un sector comercial que año tras año continúa creciendo de forma imparable. GB hoy se ha convertido en una marca sólida y reconocida. Trabajar con ella supone partir desde un punto de referencia bastante sólido y que proporciona una imagen corporativa que, gracias a su trayectoria, cuenta con la aceptación de un público mayoritario del sector. El sistema de franquicias se construye sobre una normativa básica común a todos los franquiciados, especialmente en lo que respecta al uso y aplicación de la nueva imagen de GB. Sin embargo, el nuevo emprendedor también cuenta con un espacio de independencia en lo que respecta a la toma de decisiones. Su grado de autonomía es total dentro de sus instalaciones y se convierte en el principal administrador del negocio. A partir de una primera inversión los beneficios se incrementan de forma gradual. El sector goza hoy de un volumen de negocio creciente que ofrece al franquiciado grandes posibilidades de proyección al futuro. Grow Shop GB constituye un impulso importante para todos aquellos emprendedores que desean ganar autonomía, independencia y al mismo tiempo formar parte de un proyecto grande basado en el autocultivo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)